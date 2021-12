2022 Fortunato? Cambiamenti positivi in vista per questi 7 segni: Capricorno, Vergine, Bilancia..

Oroscopo

L’Oroscopo non è una scienza esatta, ma ciò che dicono le stelle rispetto ai segni zodiacali può essere interpretato e verificato nella vita reale. Dopo quasi due anni di pandemia, le previsioni per l’anno nuovo eleggono alcuni segni zodiacali a più fortunati del 2022, sperando che sia di buon auspicio. Questi i 7 segni zodiacali baciati dalla fortunata nel 2022.

Capricorno

L’anno nuovo porterà molti cambiamenti nella vita del Capricorno, soprattutto nell’ultimo trimestre, come esperienze, alcuni delle quali positive, che serviranno a farlo crescere come individuo.

Il lavoro andrà a gonfie vele e ci saranno numerose opportunità: promozioni e responsabilità.

Vergine

Coloro nati sotto al segno della Vergine, dopo un inizio un po’ altalenante dovuto ad alcune vicende da risolvere, si confronterà con un anno ricco di crescita. In ambito lavorativo si cercherà di essere ambiziosi e pretendere sempre di più, se la situazione sarà critica, si consiglia di cambiare e cercare un lavoro in linea con gli interessi. Dopo aver cambiato questo aspetto di vita, il resto verrà da sé.

Bilancia

Per i Bilancia si prospettano notevoli cambiamenti, è necessario prepararsi ad affrontare nuovi trasferimenti importanti. In ambito lavorativo ci sarà il riconoscimento definitivo dei propri meriti, ma si dovranno affrontare diverse spese che comporteranno l’uscita di somme di denaro.

Pesci

I Pesci guadagneranno gioie e soddisfazioni in quasi tutti gli ambiti della vita, a beneficiarne maggiormente sarà la salute. La lezione da imparare quest’anno sarà la seguente: alcuni momenti di confusione sono necessari per procedere lungo il percorso di scoperta dell’individuo.

Ariete

L’Ariete sarà favorito da Giove fino al termine di questo autunno 2022. È probabile che la fortuna colpirà gli studenti, oltre che tutto ciò che ha a che fare con i messaggi e gli eventi inaspettati.

Ci sarà una notevole facilità di comunicare con l’altro, in particolare ad agosto grazie a Marte, che garantirà stabilità con tutti.

Gemelli

Il momento migliore per i Gemelli sarà da maggio in poi, quando Giove aiuterà a far ricredere in un destino incantato o Saturno deciderà di aprire le possibilità di giocare con ruoli e misure.

Ad agosto si guadagna l’occasione perfetta di ottenere qualcosa che si desidera da tempo.

Cancro

Giove non deluderà le aspettative del Cancro: sarà favorevole e gentile nel consegnare più di un’occasione e brillanti possibilità. Con l’arrivo del caldo, ci sarà una breve pausa per permettere al Cancro di distaccarsi dai ogni impegno e pensare ad altro.