Anna Pettinelli furiosa con Albe ad Amici 21: “Non andrai da nessuna parte”. Il video dello sfogo

Nella scuola di Amici c’è un’insegnante particolarmente arrabbiata: Anna Pettinelli si è sfogata con uno dei suoi allievi, Albe, reo di averla delusa e di non essersi fidato di lei. Così la speaker ha provato a scuoterlo, non andandoci leggera con le critiche al 19enne nato nella provincia di Brescia.

Anna Pettinelli se la prende con Albe: duro sfogo dopo la prova ad Amici

Mai deludere Anna Pettinelli. Ne sa qualcosa Albe, rimproverato duramente nelle scorse ore dopo una prova ritenuta scialba e totalmente impersonale.

Il giovane aspirante cantante è finito in sfida e così la coach ha deciso di affrontarlo vis-à-vis. Nel video pubblicato anche sui canali Instagram di Amici 21, Anna Pettinelli se la prende con Albe: “Se vivi in questo limbo di indecisione non andrai da nessuna parte. Ti sei confrontato con gli altri, hai sentito che le loro storie ti sono sembrate più forte della tua e non hai cantato le barre“. E continua: “Non hai dato un tocco personale alla canzone: le barre erano anche carine, ma soprattutto tu non ti sei fidato di me“.

Albe si limita ad ascoltare la ramanzina e la Pettinelli insiste: “La devi smettere di decidere una cosa, rimangiartela, rideciderla e rimangiartela, perché il tuo percorso è fermo“.

La coach ritiene quindi che Albe sia in sfida perché “non hai cantato personalmente, hai scelto una canzone che è la sessantesima volta che la sentiamo. Non hai avuto coraggio, non mi sei stato a sentire“. Infine, cala il giudizio più pesante e lo avverte: “Hai fatto un’interpretazione scialba, non personale e sei finito in sfida.

Te lo dico adesso: se non trovi la forza di andare avanti, o ti sospendo la maglia o ti sostituisco“.

Le anticipazioni di Amici del 19 dicembre: Fedez spoilera su Instagram

L’evoluzione del percorso di Albe si vedrà nella prossima puntata: avrà fatto tesoro dei consigli di Anna Pettinelli? Nel frattempo, sono emerse le prime anticipazioni di Amici del 19 dicembre, ultima puntata prima di Natale: tra gli ospiti dovrebbero esserci Alessandra Amoroso, Deddy, Briga e Pio e Amedeo. Già certa invece la partecipazione di Fedez, che dalle sue storie Instagram ha spoilerato quello che si ritroverà a fare sul palco del talent. Sul social ha messo la coreografia che farà e lo si è visto ballare ripreso anche da Alessandra Amoroso.