Mare fuori 2: il quinto appuntamento in onda su Rai2 mercoledì 15 dicembre. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Mercoledì 15 dicembre 2021 su Rai2 va in scena il penultimo appuntamento con le vicende dei ragazzi del famoso Istituto Penitenziario Minorile di Napoli gestito dal personaggio interpretato dall’attrice Carolina Crescentini. Le trame di Mare Fuori – Seconda stagione si avvicinano sempre più a svelare il gran finale di stagione che sta accompagnando i telespettatori alla scoperta di chi ha investito Nina, togliendole la vita e scaldando ancora di più gli animi dei protagonisti all’interno del carcere.

La quinta puntata di stagione va in onda oggi come al solito sul secondo canale a partire dalle ore 21:30 circa, svelando al pubblico la trama dei due episodi dal titolo Rivelazioni e Niente è mai come sembra.

Mare fuori – Seconda stagione: la quinta e penultima puntata di mercoledì 15 dicembre 2021

Le vicende dei giovani protagonisti di Mare fuori volgono quasi al termine nell’appuntamento in onda oggi mercoledì 15 dicembre 2021 su Rai2, con la quinta e penultima puntata della sua Seconda stagione.

I due nuovi episodi vanno in onda a partire dalle ore 21:30 quando torneranno ancora una volta gli amati attori Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e l’astro nascente delle fiction italiane Nicolas Maupas, in onda anche su Rai1 al fianco di Alessandro Gassman in Un professore.

Mare fuori – Seconda stagione: le anticipazioni dei due nuovi episodi

Il primo episodio di serata ha il titolo di Rivelazioni, quelle che verrà a scoprire il personaggio di Carmine. Il ragazzo dopo aver perso la giovane moglie Nina è una furia e sta facendo di tutto per scoprire chi abba ammazzato la ragazza. Durante la puntata Carmine verrà a conoscenza dell’assassino di Nina ed accecato dalla rabbia cercherà di farsi giustizia da solo cercando di procurarsi un’arma per uccidere il responsabile.

Naditza e Filippo saranno sempre più lontani con la giovane divisa tra lui ed il volere della sua famiglia, Edoardo ha un giorno di uscita libera fuori dal carcere ed andrà a trovare Teresa ma rimarrà sconvolto.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Niente è mai come sembra e ci mostrerà i protagonisti in preda ain dubbi più atroci. Filippo infatti non saprà più da che parte stare e mentre cerca di fermare la follia di Carmine dovrà fare i conti con la scelta di Naditza che ha deciso di sottostare al volere della famiglia e sposare il cugino.

Carmine cercherà quindi di coinvolgere Pino nel suo piano di vendetta per Nina. Edoardo cercherà invece di scappare dal carcere con l’amico Mimmo arrivato in suo soccorso.