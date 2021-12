Un professore anticipazioni: su Rai1 due nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann. La trama

Serie TV - Fiction

Alessandro Gassmann continua a vestire i panni del professore di filosofia Dante nell’appuntamento del giovedì in prima serata su Rai1. L’attore è nuovamente il protagonista di Un professore, fiction nella quale cerca di essere un punto di riferimento per la sua nutrita scolaresca al seguito oltre che voglioso di recuperare il rapporto compromesso con il figlio. Il prodotto torna in televisione sulla rete pubblica ammiraglia in occasione di giovedì 9 dicembre 2021, come sempre a partire dalle ore 21:30 circa svelando la trama dei due nuovi episodi dal titolo Stuart Mill e Schopenhauer.

Un professore: il quinto appuntamento con la fiction

Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21:30 torna su Rai1 la fiction Un professore con l’apprezzato protagonista interpretato da Alessandro Gassmann.

Il personaggio di Dante Balestra da lui interpretato torna ad insegnare importanti lezioni di vita agli alunni della sua classe sfruttando i grandi maestri della filosofia di tutti i tempi.

Va in onda oggi il quinto e penultimo appuntamento con la prima stagione della fiction che vede tra i protagonisti anche Claudia Pandolfi, che veste i panni dell’affascinante Anita, madre di un ragazzo preso a cuore dal Balestra.

Un professore: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi in onda giovedì 9 dicembre

Il primo episodio di serata in onda a partire dalle ore 21:25 circa ha il titolo di Stuart Miller. Dante avrà a che fare con la fuga improvvisa di suo figlio Simone mentre in classe usa un alberello malandato per spiegare la filosofia di Stuart Mill e di come insegni a realizzare se stessi e non buttarsi via. Il professore cercherà poi di mettere pace ai problemi di Manuel recandosi da Sbarra ma il tentativo non sortirà gli effetti sperati e l’uomo si troverà nuovamente punto e a capo.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Schopenhauer. Il professor Dante è angosciato dal segreto che tiene nascosto dentro di se e questo lo rende alquanto scontroso, tanto da arrivare a male parole con Anita. La lezione che terrà ai ragazzi sarà incentrato sul pessimismo di Schopenhauer, sperando che possa spronare i ragazzi a reagire alle difficoltà della vita ed al dolore. Sbarra intanto continua con il suo indottrinamento criminale a Manuel consegnandogli una pistola, con cui dovrà portare a termine una missione.

Simone, riapparso dopo le ultime vicissitudini, vorrà organizzare una festa per il suo compleanno.