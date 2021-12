Million Day Estrazione 15 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il gioco del Million Day continua a fare compagnia ai suoi milioni di giocatori nel mese conclusivo dell’anno. Mercoledì 15 dicembre 2021 si svolge un nuovo appuntamento tra gli appassionati e la lotteria che prende il via ovviamente a partire dalle ore 19:00. Il sorteggio della cinquina vincente di giornata mette come sempre in palio il suo premio massimo dal valore di 1 milione di euro. Scopri i numeri estratti di oggi e controlla la cinquina vincente di giornata per sapere se hai vinto uno dei premi messi in palio.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: le probabilità di mettere a segno una vincita

Continua la ricerca di nuovi giocatori fortunati in grado di vincere i numerosi premi messi in palio dal gioco del Million Day. Lo stesso garantisce delle vincite già a partire da 2 numeri giusti indovinati sui 5 estratti, garantendo la picola somma di 2 euro.

Le combinazioni giuste che vengono indovinate possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta.

Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Come riportato dal sito www.lottomatica.it le probabilità di uscita dei numeri scelti sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7

Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284

Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915

Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761

Le ultime estrazioni del gioco

Mercoledì 15 dicembre 2021 i giocatori del Million Day si trovano di fronte al fatidico giro di boa con le estrazioni del gioco.

Riportiamo nella tabella sotto tutte le ultime estrazioni del gioco per chi avesse bisogno di rivederle e controllarle, riportando quelle avvenute nell’ultima settimana di sorteggi avvenuti un giorno dopo l’altro:

MARTEDÌ 14/12 4 6 28 30 47 LUNEDÌ 13/12 10 22 30 50 51 DOMENICA 12/12 15 23 42 44 46 SABATO 11/12 25 26 44 46 55 VENERDÌ 10/12 8 9 32 40 47 GIOVEDÌ 09/12 15 26 28 35 46 MERCOLEDÌ 08/12 3 11 31 38 44

Prendi parte alle estrazioni in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, disponibile a partire dalle ore 10 e fino alle ore 16.