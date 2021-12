Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dell’Acquario, nel corso di questo giovedì sembra necessario che diate fondo a tutta la vostra prudenza, specialmente per quanto riguarda l’amore e la vostra relazione stabile.

La Luna continua il suo pessimo transito, rallentandovi parecchio anche sul posto di lavoro. Le soddisfazioni in questa giornata sembrano essere veramente lontane, non abbattetevi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 dicembre: amore

La giornata amorosa che sembra, insomma, attendervi alle porte di questo giovedì non sarà, insomma, affatto tranquilla o solare, cari Acquario impegnati.

La Luna continua ad essere fastidiosa, rendendo i vostri approcci e contatti con il partner piuttosto nervosi. Siate solamente cauti, evitate di litigare e, nel caso servisse e fosse possibile, anche di vedere il partner.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda la vita lavorativa e professionale, similmente, nulla di particolarmente buono sembra attendervi, ma almeno qui non dovreste neppure rischiare di incappare in qualche brutta situazione.

Sarete solamente un pochino rallentati, nulla di invasivo, procedete con calma e cautela e presto godrete di una fantastica occasioni per fare un’importante sprint!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

La vostra settimana, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario, non sembra essere particolarmente ricca di ottime occasioni o opportunità. Inoltre, secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, la Luna in diverse occasioni si rivelerà veramente molto fastidiosa, e tenderà a rendervi stanchi ed affaticati, con grandi ripercussioni negative soprattutto sul lavoro.

