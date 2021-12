Oroscopo Paolo Fox Leone domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che vi attende alle porte di questo giovedì sembra essere veramente ottima, carissimi Leone, come d’altronde il resto della vostra settimana!

L’unica cosa a cui dovrete fare attenzione e a non dare il via a nessun tipo di discussione impegnativa con la vostra dolce metà, potreste pentirvene ed uscirne peggio. Sul lavoro invece le soddisfazioni non mancano!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 dicembre: amore

Occhio, insomma, a come vi comportate con il vostro partner nel corso di questa giornata di giovedì perché il rischio di commettere un qualche errore sembra essere piuttosto alto, cari Leone impegnati.

Nulla di troppo grave o impegnativo, basterà stare un pochino più attenti e mordervi la lingua nel caso voleste dire qualcosa di brutto, potete farcela!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 dicembre: lavoro

Nel frattempo, invece, sul posto di lavoro sembrate poter andare incontro a delle importanti soddisfazioni, per quanto però piccole, cari amici del Leone! Sembrano essere per lo più soddisfazioni di tipo personale, nel portare avanti con stabilità e sicurezza un qualche progetto, oppure nel chiudere un importante contratto o accordo, cecate di goderne!

Le previsioni per la settimana del Leone

La splendida posizione di Marte nei vostri piani astrali che ha interpretato Paolo Fox ad inizio settimana continuerà ad accompagnarvi ancora per un pochino, carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Le energie sono veramente tantissime, ma dovete anche impiegarle al meglio e non sprecarle. Le coppie in crisi possono recuperare efficientemente!

