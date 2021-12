Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Sagittario, questa giornata di giovedì sembra essere importante per l’amore, ma non perché sia piena di chissà quali importanti novità.

Al più, infatti, potreste lavorare sul rapporto per cercare di saldarlo prima di venerdì e sabato, giornate pessime per la relazione. Sul lavoro, invece, in giornata, forse occorrerà tenere la lingua dietro ai denti in alcune situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 dicembre: amore

L’amore, dunque, sembra procedere in maniera piuttosto tranquilla in questo giovedì, ma dovreste cercare di sfruttarlo per migliorare un pochino la vostra relazione, in vista di un paio di giornate in cui la stabilità sarà messa a dura prova.

Siate cauti e prudenti, amici del Sagittario impegnati, ma organizzate anche qualcosa in serata per il partner, magari di romantico!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 dicembre: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro, carissimi Sagittario, sembrano essere un paio di situazioni in cui mantenere la calma si rivelerà piuttosto complicato. Basterà, però, che contiate fino a dieci, mordendovi la lingua invece che sollevare questioni futili.

Se fosse necessario, isolatevi, lavorate da soli e riducete all’essenziale i contatti con colleghi e superiori.

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Cari nati sotto il segno del Sagittario, la vostra sembra essere una settimana decisamente poco promettente, cercate di stare un pochino più attenti a quello che vi capita attorno. Secondo le letture degli astri e dei loro effetti che ha fatto Paolo Fox, sarà specialmente da venerdì che proverete le maggiori difficoltà, cercate di non farvi abbattere o schiacciare.

