Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dello Scorpione, dopo diverse giornate piuttosto positive e serene, questo giovedì sembra essere leggermente più impegnativo a causa di una pessima Luna.

Nulla di grave, si sposterà in pochissime ore, ma causerà una piccola turbolenza nella vostra vita di coppia. Può essere evitate, basta mantenere la calma. Il lavoro, nel frattempo, procede stabilmente e serenamente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 dicembre: amore

Occhio, insomma, alle prime ore di questa giornata amorosa di giovedì, cari amici dello Scorpione, perché quella pessima Luna avrà influenza proprio in questo campo.

Nulla di grave, sorgerà solamente una piccola questione che se affrontata nel modo giusto si concluderà senza nessun tipo di ripercussione futura! Siate solamente cauti e attenti a cosa dite e fate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa in questa giornata tutto sembra procedere piuttosto ottimamente, anche se qualcuno proverà a darvi un po’ di fastidio. Nulla di inevitabile, ed anzi non dovrebbe neppure pesarvi o colpirvi!

Nel mentre voi siete produttivi e decisamente ottimisti, con dei risultati che non faticheranno affatto ad arrivare nella vostra vita!

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

Nel corso di questa settimana, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione, sembrate trovarvi davanti a numerose opportunità in diverse occasioni, almeno stando a quanto letto ed interpretato da Paolo Fox! Non mancheranno neppure delle sorprese, oltre che un’importante notizia che potrebbe svoltarvi l’umore per parecchio tempo, insomma tutto è ottimo!

