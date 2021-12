Sergio Castellitto, dopo Sabato, domenica e lunedì, arriva Non ti pago: quando va in onda il film

Programmi TV

I fan di Edoardo De Filippo dovranno pazientare più del dovuto per gustarsi la terza trasposizione filmica delle sue commedie. Quando andrà in onda il film Non ti pago.

Sergio Castellitto torna alle commedie di Eduardo De Filippo di cui è stato l’indiscusso protagonista della prima serata di Rai1 di martedì 14 dicembre 2021. Il film dal titolo Sabato, domenica e lunedì ha infatti conquistato il pubblico del primo canale che ha ripagato il prodotto con dei convincenti dati sullo share, con la trasposizione filmica della commedia del grande maestro napoletano che è solo il secondo dei tre film appartenenti alla Collection dedicata al genio di De Filippo. Il pubblico di Rai1 potrà infatti godere presto del film dal titolo Non ti pago, inizialmente in programma per il 22 dicembre 2021 ma cambiato di programmazione per le scelte dei vertici della televisione di Stato.

Ecco quando andrà in onda il terzo ed ultimo film della collezione.

Quando andrà in onda il film Non ti pago

Il grande maestro della commedia teatrale Eduardo De Filippo continuerà presto a fare compagnia al pubblico di Rai1 grazie al terzo capitolo del progetto firmato dal regista Edoardo De Angelis. La Collection dedicata all’artista napoletano vede come protagonista l’apprezzato Sergio Castellitto, già apparso come personaggio al centro dell’attenzione nelle altre due trasposizioni filmiche di Natale in casa Cupiello, andato in onda lo scorso anno, e Sabato, domenica e lunedì sul piccolo schermo ieri sera.

Il terzo film che chiude il ciclo andrà presto in onda sempre su Rai1 ma c’è da riportare un grande cambiamento nella sua programmazione. Inizialmente posizionato nella prima serata del 22 dicembre 2021, la pellicola dal titolo Non ti pago è stato riprogrammato per lunedì 27 dicembre 2021 come sempre in prima visione a partire dalle ore 21:30.

Nulla da temere dunque per i fan dell’attore che dovranno solo pazientare qualche giorno in più prima di rituffarsi nelle atmosfere raccontate da Eduardo De Filippo ed interpretate per l’occasione dagli altri conosciuti interpreti Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Ludeno, Gianluca Di Gennaro, Maurizio Casagrande e Antonio Casagrande.

Gli ascolti di Sabato, domenica e lunedì

La Rai può comunque fare un primo bilancio dopo la la messa in onda su Rai 1 di Sabato, domenica e lunedì. Gli ascolti di ieri: 15,4% – 3 milioni 19 mila, spiega l’Ufficio Stampa Rai.