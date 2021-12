Tutta colpa di Freud: trama del terzo appuntamento con la fiction di Claudio Bisio e Claudia Pandolfi

Serie TV - Fiction

Tutta colpa di Freud torna in onda con un nuovo episodio in prima serata. La terza puntata della serie con protagonista Claudio Bisio viene trasmessa come al solito su Canale5 mercoledì 15 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40. La trasposizione seriale dell’omonimo film del regista Paolo Genovese è ormai entrato nel vivo della sua narrazione con le vicende dello psicanalista Francesca a fare da trait d’union a quelle che permeano le vite delle sue figlie. Insieme a Bisio tornano anche gli attori Claudia Pandolfi e Max Tortora ad interpretare una dottoressa che vuole dare una mano al protagonista ed un suo caro amico di vecchia data.

Tutta colpa di Freud: la terza puntata della serie tv

Continua ad andare in onda oggi su Canale5 la serie tv dal titolo di Tutta colpa di Freud anche mercoledì 15 dicembre 2021. Il prodotto torna in onda dopo aver visto calare i suoi ascolti rispetto al primo appuntamento di stagione, con la seconda puntata capace di tenre incollato al teleschermo solo il 9,3% di telespettatori.

La terza puntata delle 8 che compongono la serie va in onda a partire dalle ore 21:40 circa ed il pubblico da casa potrà gustarsi il continuo delle vicende dei personaggi interpretati da Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e dal sempre divertente Max Tortora che cercheranno di aiutare il protagonista Francesco in tutto il trambusto della sua vita.

Tutta colpa di Freud: la trama del terzo episodio

Il terzo episodio di stagione ci mostrerà una sempre crescente vicinanza tra Francesco ed Anita, con l’uomo che non si capisce se stia attuando una sorta di transfert sulla psicologa o se sia realmente affascinato dalla bella dottoressa.

I due si troveranno sempre più a contatto per via dell’inizio della terapia che la donna ha consigliato per gli attacchi di panico dello psicanalista ma l’uomo oltre all’attacco di panico inizierà anche ad avere dei forti ricordi di sua moglie.

Le figlie intanto gli daranno come sempre da pensare ognuna con i propri problemi. Marta vorrebbe infatti vendicarsi di Ettore per prendersi una rivincita su di lui e su sua moglie, che si è dimostrata in grado di ferirla, e deciderà di accompagnarsi con Riccardo; Emma sarà sempre più vicina a Claudio mentre Sara è sempre più in preda ai sensi di colpa e vuole lasciare l’albergo dove lavora che appartiene però alla famiglia di suo marito.