Chi è Antonino Cannavacciuolo: carriera, vita privata e curiosità sul cuoco giudice di MasterChef Italia

Chi è

Antonino Cannavacciuolo è una stella nel mondo dell’alta cucina. Quest’anno sarà ancora presente per l’undicesima stagione di MasterChef Italia in veste di giudice.

Antonino Cannavacciuolo è conosciuto dal pubblico italiano per la sua storica presenza in qualità di giudice a MasterChef Italia. Giovane cuoco e star di programmi di cucina, possiede un ristorante a Villa Crespi e i Bistrot di Novara e Torino. Proprio in questo periodo, il noto chef napoletano si prepara a ritornare in tv per una nuova edizione di uno dei programmi che più lo hanno reso noto al grande pubblico.

Antonino Cannavacciulo: dagli inizi di carriera al primo ristorante con la moglie

Antonino Cannavacciuolo è nato a Vico Equense il 16 aprile del 1975.

Si appassiona fin da giovane alla cucina e per questo decide di studiare alla scuola alberghiera, I.S.I.S. “F. De Gennaro” conseguendo l’Attestato di Cucina nel 1994. La sua carriera inizia con le prime esperienze nei ristoranti della penisola sorrentina, seguite poi da periodi di stage in due ristoranti francesi, in Alsazia. Nel 1999 assume, insieme alla moglie Cinzia Primatesta, la gestione di Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta. In questa location crea hotel e ristorante, nel quale il giovane chef ricopre il ruolo di chef patron.

Nel 2003 Cannavacciuolo riceve la sua prima stella Michelin e nel 2006 la seconda. Dal 2012 Villa Crespi è entrata nel circuito Relais & Châteaux. Dopo questa esperienza, Cannavacciuolo apre il Bistrot a Novara, nel 2015 e quello di Torino, presso il quartiere Borgo Po, nel 2017.

Antonino Cannavacciuolo e la televisione

Antonino Cannavacciuolo esordisce in televisione nel 2013, quando conduce la prima stagione di Cucine da incubo. Successivamente è ospite in due puntate della quarta stagione di MasterChef Italia, e ha così tanto successo che viene scelto come quarto giudice a partire dalla quinta stagione (2015-2016), aggiungendosi a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco.

Sarà ancora presente per l’undicesima stagione insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

I nuovi episodi saranno trasmessi dal 16 novembre su Sky e NowTv.

Antoninno Cannavacciuolo: vita privata e curiosità

Antonino Cannavacciuolo è sposato con Cinzia Primatesta, con cui ha avuto due figli Andrea ed Elisa. Il loro primo incontro è stato in cucina, nel 1995, e la ristorazione è sempre stata il punto d’incontro del loro amore. Lo chef è sempre stato conosciuto per la sua stazza importante, ma nel 2020 ha deciso di cambiare il suo stile di vita.

In un’intervista ad Oggi Cannavacciuolo ha dichiarato “di essere arrivato addirittura a 155 kg, ma ora ne peso 126 kg. Pesavo tanto e mi sentivo sempre molto stanco. Da tre anni a questa parte mi sono dato una regolata. Ho acquistato un tapis roulant: in mattinata faccio camminata veloce e sollevamento pesi“.