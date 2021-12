Freddie Mercury amava Rudolf Nureyev? La verità nascosta sulla presunta relazione tra i due artisti

TV e Spettacolo

Per anni si è molto parlato del rapporto fra Rudolf Nureyev e il cantante Freddie Mercury. Ancora oggi non è noto se fra di loro vi sia davvero stata una storia d'amore.

Freddie Mercury e Rudolf Nureyev hanno scritto pagine fondamentali nell’universo dello spettacolo mondiale. Cantante frontman di una delle band più amate di tutti i tempi il primo e ballerino dalle doti eccezionali il secondo, le loro storie resteranno per sempre nella memoria di chi ha seguito con ammirazione le loro esibizioni. I due famosi artisti hanno avuto modo di conoscersi nel corso degli anni ’80, in occasione di una serata di gala svoltasi a Madrid. Negli anni si è molto parlato della presunta storia d’amore fra loro.

La storia d’amore tra Rudolf Nureyev e Freddie Mercury

Rudolf Nureyev era un ballerino molto conosciuto a livello mondiale.

Nato nel 1938 nell’allora Unione Sovietica, era molto lontano dai pensieri oppressivi del regime sovietico. Grazie al suo talento di ballerino, ottiene la possibilità di allontanarsi dal suo Paese, per trasferirsi nell’Europa occidentale. Qui si esibisce dapprima a Vienna, per poi diventare primo ballerino dell’Opéra di Parigi. In occasione di un ricevimento regale, ricorda SkyTg24, Rufolf si reca anche in Spagna.

Proprio qui ha occasione di conoscere un celebre artista di 8 anni in meno lui, Freddie Mercury. I due artisti si incontrano nel 1987 durante una serata di gala a Madrid, organizzata dal re Juan Carlos. A quanto pare, fin dal primo incontro, i due uomini, dimostrano di avere un’intesa particolare, capendosi dal primo istante. Fra loro sarebbe nato un legame così forte da spingerli a trascorrere quanto più tempo possibile insieme, chiacchierando per ore al telefono quando non potevano incontrarsi. Nella biografia dal titolo “Nureyev senza trucco” si trovano 49 lettere che Rudolf scrisse all’autore Patrick White, dove si riferiva a Mercury, in quelle pagine soprannominato con il nome “Eddie“.

Tra i due personaggi famosi sarebbe nata una storia particolarmente intensa, ma allo stesso tempo tormentata. Erano due figure amate dal pubblico, ma frenate e ostacolate dal mondo che non concepiva l’amore universale.

Rudolf, malato di Aids, viene a mancare il 6 gennaio 1993 in un ospedale di Parigi. Due anni prima di lui, anche Freddie Mercury perde la vita a causa della stessa patologia.

L’amore tra Rudolf e Freddie: Verità o menzogna?

Nel libro “Nureyev senza trucco“, di Yuri Matthew Ryuntyu, è contenuto anche il racconto della storia d’amore e della passione tra i due artisti.

Negli anni però sono emerse numerose versioni della loro storia che, secondo alcuni, non sarebbe mai esistita. Luigi Pignotti, il fisioterapista e manager di Rudolf Nureyev, è fra coloro che rinnegano l’amore tra Rudolf e Freddie. Durante un’intervista al portale Gay.it avvenuta tempo fa, l’aveva commentata così: “Una pura invenzione per fare una telenovela che poi non è partita”. “No, ho vissuto 26 anni al suo fianco. Poi Mecury era gay e Nureyev non andava con i gay” aveva dichiarato duramente.