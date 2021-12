Grande Fratello Vip 6, addio al venerdì con Alfonso Signorini. Cosa succede con le prossime puntate

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip 6 deve riguardare i suo piani in agenda e rifare il calendario della sua messa in onda. Tutte le novità sui giorni di programmazione del reality show da qui a marzo 2021.

Il Grande Fratello Vip 6 si appresta a vivere un altro cambiamento fondamentale della sua stagione. Si era già intuito ampiamente che quello di dicembre sarebbe stato un mese molto particolare per il reality show di Canale5 ed una volta giunto le novità stanno arrivando giorno dopo giorno. Scavallata la data fatidica del 13 dicembre 2021 con la scelta dei Vip di restare o abbandonare la casa, da venerdì 17 dicembre 2021 assisteremo ad altri scossoni niente male sia per gli inquilini della casa che per il pubblico che li sta a guardare.

L’appuntamento di venerdì svelerà infatti quali saranno i vipponi ad abbandonare la Casa e servirà anche a salutare i telespettatori dallo slot di programmazione del fine settimana.

Il programma non andrà infatti in onda nei successivi venerdì del mese di dicembre, pare, riassestando la sua programmazione solo nel mese di gennaio 2022.

Il Grande Fratello Vip6 non va più in onda il venerdì

Come si vociferava da tempo, l’arrivo dei nuovi palinsesti delle reti Mediaset aveva confermato il cambio di programmazione del Grande Fratello Vip 6 che tra qualche giorno diventerà realtà.

Quello di venerdì 17 dicembre 2021 sarà infatti l’ultima occasione per i telespettatori di godere delle dinamiche del reality nel fine settimana. Il calendario in concomitanza delle festività natalizia propone infatti i venerdì del mese a stretto contatto con le notti più importanti dell’anno, ovvero quelle del 24 e 31, spiega il Vicolo delle news.

Da qui la scelta del programma di non andare più in onda nei venerdì del 2021, presentando al pubblico il solo appuntamento del lunedì come sempre in prima serata. Le ultime due puntate di quest’anno del Grande Fratello Vip6 saranno infatti condotte da Alfonso Signorini lunedì 20 e lunedì 27 dicembre 2021.

Il nuovo calendario del Grande Fratello Vip6

Con l’arrivo del nuovo anno cambierà dunque l’intera programmazione delle puntate del reality che sveleranno poi il vincitore di questa edizione il 14 marzo 2021. A partire dal prossimo anno le puntate del Grande Fratello Vip6 torneranno nuovamente ad essere due per settimana, con il primo doppio appuntamento che andrà in onda lunedì 3 gennaio 2022 e il secondo, pare, giovedì 6 gennaio 2022.

Rimane dunque costante la prima serata del lunedì sera di Canale 5 con la sostanziale differenza che riguarda la seconda puntata del reality, con i vipponi che andranno in onda tutti i giovedì fino alla conclusione del programma.