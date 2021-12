Grande Fratello Vip: Soleil si sente male nella notte e poi si lascia andare ai singhiozzi per Alex Belli

Grande Fratello

Sono giorni difficili per Soleil Sorge, dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip insieme alla moglie Delia Duran, per l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne non sono giorni facili. Non solo il mal di stomaco, anche un piccolo crollo emotivo che ha preoccupato i fan nelle scorse ore. Altri invece si sono scatenati contro il suo personaggio anche duramente.

Soleil ha infatti avuto un piccolo crollo emotivo e si è lasciata andare a singhiozzi e confidenze con Biagio D’Anelli.

Soleil Sorge sta male: piange e parla di Alex Belli

Tutto sarebbe iniziato nella notte, Soleil si sarebbe allontanata dal resto del gruppo per andare a stendersi a letto.

La gieffina ha detto di soffrire di mal di stomaco ed è rimasta lì per diverso tempo da sola; poco dopo è arrivato Biagio D’Anelli e a quel punto Soleil sarebbe crollata e avrebbe iniziato a piangere e singhiozzare parlando di Alex Belli.

Lo stato emotivo e fisico di Soleil non è passato inosservato agli occhi dei suoi fan che sono insorti sui social in sua difesa, altri invece hanno gridato al travisare la realtà

I fan scatenati su Alex Belli e Soleil Sorge

Sui Twitter è scoppiato un vero e proprio dibattito.

Una fan ad esempio ha scritto: “Io sono scioccata da quanto travisate la realtà: Soleil era così a letto perché aveva mal di stomaco stasera, non per Alex. Anche altre sere quando c’era lui in casa è capitato che si fosse isolata.

Smettetela di farla passare per la vittima che NON è”.

Soleil stasera ha mal di stomaco..in questi giorni ha mal di Alex e ci sta.presa x culo? io dico sempre che la verità sta nel mezzo loro sanno quello che si sono detti e di certo quando lei stava così lui le stava sempre vicino..questo non é fake ma realtà ❤ #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/DXYALVqug0 — il 🌞 sorge sempre #teamsoleil (@Gfvip815739051) December 15, 2021

Un altro invece ha scritto: “Non so se l’avete vista ma Soleil è irriconoscibile… buttata sul letto (dice mal di stomaco) piange con Biagio a singhiozzi (per Alex). No ma lei non era innamorata no no (…) A me questi atteggiamenti mi ricordano quando si soffre per amore.

Poi ditemi voi”.

Quindi fatemi capire: lui ha deciso di uscire x tornare alla sua vita, Soleil nn voleva altro da lui… e quindi in cosa sta sbagliando lui adesso?! A me per come si è comportato in casa non è piaciuto per nulla, ma adesso voi state facendo dei ragionamenti proprio ASSURDI. #gfvip https://t.co/8IY6hwXuzq — Nicole88 (@Nicole801954550) December 16, 2021

E ancora: “Soleil stasera ha mal di stomaco..in questi giorni ha mal di Alex e ci sta. presa per culo? io dico sempre che la verità sta nel mezzo loro sanno quello che si sono detti e di certo quando lei stava così lui le stava sempre vicino..questo non é fake ma realtà”.