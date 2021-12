Cronaca Italia

Con l'avvio della campagna vaccinale per i minori in età pediatrica - a partire dai bambini tra i 5 e gli 11 anni - si punta ad estendere le somministrazioni agli under 5.

L’avvio delle somministrazioni di vaccino anti Covid ai bambini tra 5 e 11 anni apre al prossimo step nel piano per la lotta al Coronavirus: la vaccinazione dei più piccoli. Secondo quanto riferito dal sottosegretario alla salute, Andrea Costa, l’orizzonte temporale in cui far partire l’estensione della platea incorporando la fascia d’età 0-5 anni sarebbe piuttosto vicino.

Vaccino anti Covid ai bambini 0-5 anni: quando è previsto l’avvio delle somministrazioni in Italia

Nel primo giorno di campagna vaccinale per i minori in età pediatrica, a partire dai bambini tra 5 e 11 anni, una delle domande sul tavolo dell’opinione pubblica riguarda la data di avvio delle somministrazioni alla popolazione under 5.

Una risposta orientativa sul punto è arrivata dal sottosegretario alla Salute che, ai microfoni di UnoMattina, ha dichiarato quanto segue: “Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli“.

Costa ha aggiunto di attendere “con grande fiducia il lavoro della scienza” sullo sviluppo di tutte le dotazioni per contrastare la pandemia da Coronavirus, sottolineando l’importanza di questo e dei prossimi step previsti per incrementare il numero di vaccinati nel Paese.

Vaccino ai bambini, il ministro della Salute: “Fidiamoci dei pediatri”

La somministrazione del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni è partita oggi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito l’importanza di vaccinare i più piccoli e ha lanciato un messaggio alle famiglie italiane: “Fidiamoci dei pediatri“.

Ciò a sottolineare quanto già precisato a più riprese dal coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in merito alla sicurezza e all’efficacia in età pediatrica.

I vaccini anti Covid, ha chiarito ancora Locatelli, sono necessari per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave” che, seppure raramente, comunque può svilupparsi in questa fascia. “Secondo le stime dell’Ecdc – ha concluso – ogni 10mila casi sintomatici per Covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso“.