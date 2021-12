Grande Fratello Vip anticipazioni: venerdì 17 dicembre nuova data chiave tra nuovi ingressi e abbandoni dolorosi

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 affronta oggi 17 dicembre l’ultimo scoppiettante venerdì della sua programmazione televisiva. A partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale 5 verrà trasmesso il 28esimo appuntamento stagionale che si propone come uno dei più importanti dell’intera edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore avrà infatti tanto a che fare tra la seconda scottante tornata di Vipponi che dovranno chiarire se intendono restare o andare via ed i nuovi ingressi per ravvivare le dinamiche in casa. Insieme alle fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe il pubblico potrà gustarsi una nuova appassionante puntata del reality che stranamente non mette a rischio eliminazione nessun inquilino.

Ampio spazio verrà quindi dedicato alle love story ormai sbocciate tra Lulù e Manuel, con l’ex nuotatore in pena per l’eventuale abbandono di Aldo Montano, e quella tra Gianmaria e la sempre titubante Sophie senza dimenticare l’ormai triste e solitaria Soleil.

La nuova puntata di venerdì 17 dicembre del GF Vip 6

In arrivo su Canale 5 una nuova decisiva puntata del Grande Fratello Vip 6.

Dopo aver scavallato la data cerchiata in rosso del 13 dicembre, questa sera in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa andrà in onda il secondo e tanto atteso round con i Vipponi intendi a svelare il loro futuro. Alfonso Signorini e tutto il pubblico collegato da casa scopriranno che ne sarà dei loro beniamini, arrivati ad un punto di svolta dopo la sconcertante uscita di Alex Belli e quella dolorosa di Francesca Cipriani.

Sono tanti i Vip ancora in bilico sul da farsi con Aldo Montano e Manila Nazzaro ad essere di sicuro i più incerti, ai quali si aggiungono i tentennamenti delle ultime ore della triste e solitaria Soleil Sorge.

Cosa sceglieranno di fare quando il conduttore porrà loro la faticidica domanda? Lo scopriremo questa sera.

Le anticipazioni: arriva Eva Grimaldi

La nuova puntata del reality ripartirà dunque dalle decisione degli inquilini ai quali non è ancora stata posta la domanda, che con le loro decisioni determineranno il futuro delle dinamiche nella casa.

A tal proposito nella puntata di oggi venerdì 17 dicembre non ci sarà nessun verdetto da svelare dato che nello scorso appuntamento non si sono tenute le nomination per via degli abbandoni inaspettati di due concorrenti.

L’abbandono di Alex Belli e Francesca Cipriani non solo ha fatto saltare il banco delle nomination ma ha anche costretto gli autori della trasmissione a ripensare al da farsi in termini di nuovi ingressi. Stando alle anticipazioni che circolano in rete e già ampiamente annunciate dal conduttore Alfonso Signorini, dovrebbero fare il loro ingresso in casa proprio oggi 3 nuovi vipponi: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Natalie Caldonazzo.