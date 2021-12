Alessandro Basciano entra nella casa del Grande Fratello Vip 6? L’indiscrezione sull’ex di Uomini e Donne

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip 6 sembra proprio che stia affrontando la fase più delicata della sua edizione. La fatidica data del 13 dicembre 2021 ha infatti lasciato il segno sul reality e soprattutto sui piani degli autori del programma, che dopo la teatrale uscita di Alex Belli e quella inaspettata di Francesca Cipriani devono correre ai ripari ed a pensare a quale sia il modo migliore per rimpolpare il cast rimasto in casa. In tal senso da giorni circolano le voci sui possibili nuovi ingressi di altri Vipponi pronti a scombussolare le dinamiche degli inquilini rimasti in casa, intensificatesi proprio a ridosso della seconda tornata di possibili uscite che potrebbe andare in scena venerdì 17 dicembre 2021.

Oltre alle voci su Eva Grimaldi e Kabir Bedi sono arrivate dunque quelle su Alessandro Basciano, ex volto noto dei programmi tutti sentimenti di Uomini e Donne e Temptation Island.

Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6?

Sono giorni di tumulto quelli che stanno vivendo sia gli spettatori che gli autori del Grande Fratello Vip 6. Il reality rimasto orfano di personalità esuberanti e chiacchierate come quelle di Alex Belli e Francesca Cipriani è arrivato a fare i conti con la penuria di vip rimasti in casa, soprattutto quelli del cast maschile.

Da aggiungere a tale aspetto anche che tra qualche giorno, venerdì 17 dicembre 2021, si terrà la seconda delicata serata che svelerà il destino di altri concorrenti del programma.

Sale l’ansia dunque sui nuovi possibili addi che potrebbero portare in dote le scelte di Aldo Montano e Manila Nazzaro, apparsi i più convinti all’abbandono, oltre che al titubante Davide Silvestri. In vista di questo nuovo colpo da incassare, gli autori del programma si stanno muovendo per tappare i buchi con delle nuove entrate che possano rinvigorire le dinamiche in casa.

In tal senso giunge l’indiscrezione rilanciata Fanpage.it che dalle sue fonti apprende come quello di Alessandro Basciano sia un profilo più che spendibile per il programma.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne volto noto anche di Temptation Island, di professione fa l’imprenditore ed il modello e secondo il sito sarebbe pronto ad entrare in casa proprio il prossimo venerdì dopo aver concluso la sua quarantena preventiva.

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip

Eva Grimaldi si unirà presto agli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6.

L’attrice farà parte di quel gruppo di personaggi che infoltiranno il cast del reality show prima della feste natalizie, visto anche il prolungamento del programma che terminerà ufficialmente a marzo. Nelle ultime settimane, infatti, già altri nomi noti hanno varcato la porta rossa. Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Biagio D’Anelli, anche Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno deciso di raccontarsi al pubblico nel noto reality show