Green Pass, in Europa avrà la stessa durata per tutti: la decisione della Commissione

La discussione sulla durata del Green Pass è approdata in Commissione Europea, con la richiesta di uniformarla per tutti i Paesi dell’Unione. Il periodo di validità dovrebbe essere stabilito dalla Commissione stessa: ecco quali sono le prime ipotesi e le motivazioni alla base di questa decisione.

Green Pass “unico” per l’Unione Europea, le ipotesi sulla durata del periodo di validità

Nei prossimi giorni la Commissione Europea dovrebbe presentare un atto delegato che affronterà e uniformerà la questione della durata della certificazione verde.

Il periodo di validità dovrebbe essere deciso dalla Commissione stessa e dovrebbe applicarsi a tutti i Paesi europei, in modo da poter garantire un Green Pass “unico” per tutto il continente. Secondo l’Ansa, è possibile che la durata sia fissata a 9 mesi, ma la conferma o la smentita arriveranno solo tra qualche giorno.

La lotta al Coronavirus in Commissione Europea, tra Green Pass e terza dose

Il Consiglio Europeo ha sottolineato “l’importanza di un approccio coordinato sulla verifica del certificato digitale di vaccinazione anti-Covid dell’Ue, e prende nota del fatto che la Commissione adotterà un atto delegato a questo proposito” come riporta l’Ansa.

In Italia l’intervallo di validità della certificazione verde ha assistito a numerose variazioni, dai 9 mesi iniziali fino a 12, per ritornare poi stabile a 9 mesi dalla data dell’ultima vaccinazione ricevuta tramite le ultime decisioni del Governo e l’introduzione del Super Green Pass.

Nel contesto della presentazione dell’atto delegato, la Commissione Europea dovrebbe delineare anche le indicazioni di approccio coordinato da mantenere in caso di eventuali misure restrittive.

Dovrebbe essere affrontata anche la questione della variante Omicron e dei dati che parlano di un peggioramento della situazione epidemiologica all’interno dell’Unione Europea. Il Consiglio Europea avrebbe poi riaffermato l’importanza della vaccinazione della lotta contro la pandemia. In particolare, procedere in direzione di una vaccinazione per tutti e della somministrazione della terza dose è stato definito “cruciale e urgente“. Per questo motivo sarebbe altrettanto cruciale anche superare le esitazioni riguardo al vaccino affrontando la disinformazione.