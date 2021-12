Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 18 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

L’opposizione della Luna, nel corso di questa giornata di sabato, sembra farsi decisamente meno pressante per voi amici dell’Acquario, cercate di approfittarne per recuperare parte del terreno perso in amore nel corso di questa settimana.

Sul lavoro la voglia di cambiamento sarà veramente alta, abbracciatela e non sottovalutate le scelte che potreste trovarvi davanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 18 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, alle porte di questo sabato sembra essere veramente buona, sicuramente migliore di tutte le altre giornate affrontate finora!

La Luna, infatti, si fa meno opprimente, e voi amici dell’Acquario impegnati stabilmente potreste approfittarne per accentuare nuovamente la vostra intesa. Sarà forse un percorso lungo, ma potete farcela!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 18 dicembre: lavoro

Quello che, invece, sembra configurarsi al vostro orizzonte lavorativo di sabato sembra essere una generale, grandissima, voglia di cambiamento! Cercate di cavalcarla perché potrebbe portarvi verso alcune grandissime soddisfazioni, ma non incaponitevi per cambiare concretamente qualcosa ora come ora.

Le prossime giornate vi garantiranno ciò che volete, per ora datevi da fare!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Nessuna grande occasione o opportunità vi ha gratificati nel corso di questa settimana, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario, ed anzi vi siete trovati in alcune occasioni ad affrontare alcune grandi difficoltà causate dall’opposizione della Luna. Secondo Paolo Fox la stanchezza è la principale problematica della settimana, ed in questo weekend forse occorre riposare parecchio.

