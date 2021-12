Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 18 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Cancro, nel corso di questa giornata di sabato sarete ancora interessati dal pessimo transito di Venere che renderà necessaria una grandissima pazienza per riuscire a superare la giornata amorosa senza ripercussioni.

Anche sul lavoro potreste trovarvi davanti ad un paio di tensioni tra colleghi o superiori, ma potrete risolverle rapidamente ed efficientemente!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 18 dicembre: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra aprirsi al vostro cospetto in questo sabato non sarà certamente delle migliori, carissimi Cancro, con quella Venere che ancora vi guarda storti.

Tuttavia, potreste tranquillamente superare questa giornata senza nessun problema, semplicemente mantenendo una grandissima calma e agendo sempre con la giusta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 18 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, l’impegno lavorativo, amici del Cancro, a livello astrale non sembrate dover far fronte ad alcuna opposizione e dovreste sentirvi anche abbastanza produttivi. Al contempo, però, il clima in ufficio non è dei migliori e alcune tensioni potrebbero scoppiare dando vita ad alcuni litigi.

Potreste aiutare a risolverli, facendo anche una bellissima figura!

Le previsioni per la settimana del Cancro

La settimana che Paolo Fox ha interpretato dai vostri transiti astrali sembra essere stata piuttosto importante, con voi amici nati sotto il segno del Cancro che avete dovuto, e forse dovrete ancora, prendere alcune decisioni fondamentali. In amore, però, non siete andati molto bene con quella fastidiosa Venere a rendervi la strada decisamente impervia ed in salita.

