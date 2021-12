Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 18 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Sagittario, la giornata che vi attende in questo sabato sembra essere ancora colpita dalla pessima posizione che la Luna ha occupato per tutta la settimana.

In amore tutto procede a rilento e vi troverete anche in alcune situazioni non proprio chiarissime, da affrontare con prudenza. Sul lavoro, evitate le spese, ma potreste risolvere un qualche vecchio problema!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 18 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 dicembre: amore

Occhio, insomma, a quello che vi attende in amore in questa giornata di sabato, con la Luna ancora decisamente opposta e fastidiosa, carissimi amici del Sagittario impegnati.

Evitate di litigare, ma anche di affrontare questioni in generale, e se la situazione in cui vi trovate non vi piace, siate pazienti ed attendete un giorno migliore per provare a risolverla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, cari amici del Sagittario, ciò che vi attende sembra essere una buona produttività, ma anche una generale assenza di traguardi raggiunti. Nulla di grave, perché comunque degli ottimi passi avanti potreste farli, ma concentratevi sulla risoluzione di un qualche vecchio problema mai affrontato a dovere e che ora deve essere risolto.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Questa vostra settimana, cari amici nati sotto il segno del Sagittario, non sembra essere stata così tanto entusiasmante, ma anzi si è rivelata piuttosto priva di grandi novità o opportunità, almeno stando a quanto letto da Paolo Fox. Fortunatamente ormai sta giungendo al suo termine, anche se va detto che da venerdì l’opposizione lunare si è fatta più intensa.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni