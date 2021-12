Uomini e Donne anticipazioni 17 dicembre: tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti arriva il primo bacio

Uomini e Donne

Gemma Galgani è ritornata nello studio di Uomini e Donne, dopo qualche giorno di pausa. La Dama torinese, infatti, partecipava alla registrazioni del fortunato dating show attraverso collegamento video, in quanto risultata positiva al Covid-19.

Nel periodo d’assenza, comunque, la Dama torinese è riuscita a conoscere un nuovo Cavaliere, che l’ha colpita molto. Leonardo Bozzetti è arrivato nel dating show di Canale 5 proprio per corteggiare Gemma Galgani. I due hanno cominciato una piacevole conoscenza.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 17 dicembre, Gemma Galgani racconterà il primo bacio con Leonardo Bozzetti, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 17 dicembre: Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti molto vicini

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 17 dicembre, Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti racconteranno di essere sempre più vicini.

Il feeling speciale che ha legato fin da subito la Dama torinese e il Cavaliere va avanti e gli sviluppi sono sempre più interessanti.

Infatti, tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti è scattato un bacio.

I due racconteranno al pubblico la felicità di questo rapporto nascente.

Uomini e Donne anticipazioni 17 dicembre: per Roberta Ilaria Giusti torna Luca Salatino

Dopo il rocambolesco addio al programma televisivo di Andrea Nicole Conte, l’unica tronista donna ancora rimasta a Uomini e Donne è Roberta Ilaria Giusti.

La ragazza è divisa tra Samuele Carniani e Luca Salatino già da un po’ di tempo, ma la scelta non è ancora arrivata.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 17 dicembre, Roberta Ilaria Giusti mostrerà la sua esterna con Samuele Carniani.

Si parlerà anche di Luca Salatino, che non si era presentato in studio durante l’ultima registrazione. Il corteggiatore tornerà, però, in studio per provare a conquistare la tronista. Il cambio d’atteggiamento è dovuto a una lettera che Roberta Ilaria Giusti ha deciso di inviargli.