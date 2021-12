Amici 2021 anticipazioni: l’ospite più atteso sarà Fedez e non solo. Tutti gli ospiti di Maria De Filippi

Programmi TV

Ultimo appuntamento dell'anno per il talent show condotto da Maria De Filippi. Tutti gli ospiti presenti in studio che faranno compagnia alla conduttrice ed ai ragazzi che riempiono i banchi di scuola.

La nuova puntata di Amici verrà trasmessa domenica 19 dicembre 2021 e mostrerà al pubblico la partecipazione anticipata proprio dallo stesso Fedez. Il cantante ed influencer sarà protagonista dell’attesa ultima puntata dell’anno che gli metterà al fianco altri grandi ospiti. Le anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 19 dicembre sono infatti ricche non solo di ospiti ma anche di intense sfide per i ragazzi che intendono mantenere saldamente il loro banco all’interno della scuola. Scopri tutte le anticipazioni sulla prossima puntata e la carrellata di grandi ospiti che arriveranno in studio.

Amici 2021 anticipazioni puntata 19 dicembre

Maria De Filippi presenta la puntata di domenica 19 dicembre 2021, ultimo appuntamento dell’anno prima della lunga sosta natalizia che metterà da parte le vicende dei talenti all’interno della scuola.

Come riportato da Il VicolodelleNews, l’appuntamento in questione è stato registrato lo scorso 12 dicembre e riporta subito dell’assenza in studio di alcuni dei nuovi beniamini del pubblico. Non ci saranno infatti in studio Christian, Crytical e Mattia alle prese con alcuni guai di salute.

In compenso però la puntata sarà ricca di tanti ospiti graditi dal pubblico della trasmissione che già li hanno apprezzati proprio al cospetto di Maria De Filippi. Tornano ad Amici 2021 gli amatissimi Deddy, Briga ed anche l’amatissima Alessandra Amoroso che si esibiranno tutti sulle note dei loro successi da far riascoltare al pubblico presente in studio ed a quello da casa.

Amici 2021: Fedez ospite nella stessa puntata di Pio e Amedeo

Oltre a loro si aggiungeranno anche degli ospiti che in passato avevano avuto modo di ridere tra loro.

Per uno strano scherzo del destino saranno presenti nella stessa puntata sia Pio e Amedeo, in studio per presentare il loro ultim film e scherzare con la conduttrice, e Fedez al quale toccherà il compito di stilare la nuova classifica cantanti che potrebbe mandare direttamente in sfida queli che stazioneranno ai posti più bassi della graduatoria.