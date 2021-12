Chi è Claudia Gerini: l’amore per Gianni Boncompagni e Federico Zampaglione, il matrimonio e le due figlie

Chi è

Claudia Gerini è un’attrice, volto noto del cinema e della televisione italiana. Durante la sua vita ha avuto molte relazioni importanti, a partire dal primo amore noto alle cronache rosa: Gianni Boncompagni. L’attrice ha ora due figlie, la prima avuta con Alessandro Enginoli e la seconda nata dal rapporto con Federico Zampaglione.

La vita privata di Claudia Gerini: dal primo amore in tv al matrimonio

Claudia Gerini debutta in televisione con il programma Primadonna nel 1991, ideato e diretto da Gianni Boncompagni.

Tra i due scoppia l’amore anche se al tempo avevano quasi quarant’anni di differenza e il loro avvicinamento genera un vero e proprio scandalo fra il pubblico di allora. Negli anni l’attrice è stata sposata con il dirigente Alessandro Enginoli, dal 2002 al 2004. Con lui la Gerini ha avuto una figlia, Rosa. La seconda figlia Linda, invece, è nata dall’amore con Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. I due sono rimasti molto amici anche dopo la separazione.

Claudia Gerini e le relazioni sentimentali

L’attrice è stata legata, successivamente, con l’attore Andrea Preti tra il 2017 e il 2018.

I due hanno 17 anni di differenza. Gerini ha dichiarato a Vanity Fair, in un’intervista del 24 dicembre 2017: “In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente. Se Luigina ha tre anni in più, tutti lo sottolineano. E, al cinema, a un quarantenne non mettono vicino una donna di quarant’anni. È normale? Non credo”. Dopo di lui è arrivato Simon Clementi, imprenditore alberghiero. I due hanno comunicato la separazione attraverso una Instagram Story. Ad ottobre Claudia Gerini è stata paparazzata assieme a Massimo Giletti presso la Fontana di Trevi.

Vedendoli insieme in molti si sono incuriositi, iniziando a pensare che fra di loro potesse esservi una relazione.

Claudia Gerini e il desiderio di maternità

In un’intervista al settimanale F, Claudia Gerini ha espresso il suo desiderio di diventare nuovamente mamma adottando un bambino. Cosa che però in Italia non sarebbe per le possibile, in quanto sarebbe una mamma single. L’attrice spiega “Essendo single non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”.