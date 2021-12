Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti di Fabio Fazio questa sera domenica 19 dicembre su Rai3

Programmi TV

L'ultima puntata dell'anno si trasforma in una occasione unica per gustarsi i tanti ospiti del mondo dello spettacolo che raggiungono in studio il conduttore Fabio Fazio. Scopri di chi si tratta.

Si terrà oggi domenica 19 dicembre 2021 una nuova puntata della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3. Il nuovo appuntamento con la storica Che tempo che fa per il pubblico sarà l’occasione di fare nuovamente il pieno con i tanti ospiti che giungeranno in studio per farsi intervistare dal conduttore. La punta di diamante di oggi sarà indubbiamente la presenza del premio Oscar spagnolo Javier Bardem, apprezzato attore che si racconterà come mai prima e che presenterà la sua ultima fatica al cinema dal titolo Il capo perfetto. Al fianco del conduttore nell’ultimo appuntamento del 2021 tornerà ad essere presente la folta squadra del programma capitanata Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti che faranno da simpatico contorno a tutti gli altri ospiti di serata.

Scopri i nomi di tutti gli ospiti della puntata di domenica 19 dicembre 2021.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti dell’ultimo appuntamento del 2021

Fabio Fazio a partire dalle ore 20:00 di domenica 19 dicembre 2021 su Rai3 si appresta a condurre l’ultimo imperdibile appuntamento di quest’anno con la sua Che tempo che fa.

La trasmissione dopo oggi si prenderà infatti una lunga pausa per le festività natalizie e farà il suo ritorno il prossimo 16 gennaio 2022. Per salutare nella maniera migliore possibile il pubblico da casa, la nuova puntata sarà come sempre ricca di ospiti eccezionali.

A proseguire la tradizione di ospiti internazionali ci sarà l’eccezionale partecipazione del premio Oscar Javier Bardem, che si racconterà ai telespettatori italiani e parlerà del suo prossimo film in uscita nelle sale dal titolo di Il capo perfetto, nuova pellicola diretta dal regista Fernando León de Aranoa.

A completare il parterre di ospiti presenti in studio ci saranno il Ministro della Salute Roberto Speranza, la stella del balletto italiano Roberto Bolle che torna tra poco su Rai1 con la quinta edizione di Danza con me, il maestro Nicola Piovani.

Spazio alle risate con le divertenti battute di Enrico Brignano, la scienza sarà ancora una volta presente grazie a Roberto Burioni ed ancora insieme a lui Giovanna Botteri, Michele Serra, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Paolo Fox, Stefano De Martino che tra poco debutterà su Rai2 con il nuovo show dal titolo Bar Stella, Serena Autieri, Lello Arena, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata ci sarà ovviamente l’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ed oltre al sempre presente Francesco Paolantoni parteciperanno anche Maurizio Ferrini, Stefano De Martino, Paolo Fox, Serena Autieri e Lello Arena.