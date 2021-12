Javier Bardem ospite a Che tempo che fa: Fabio Fazio intervista l’attore spagnolo

Programmi TV

L'amato attore spagnolo torna in Italia per essere ospite di Fabio Fazio e della sua trasmissione per presentare il suo nuovo film, in uscita nei prossimi giorni anche nelle sale italiane.

Un nuovo ospite internazionale è pronto ad impreziosire il parterre di ospiti della trasmissione di punta di Rai3. Fabio Fazio, nel corso di questa nuova edizione del programma, sta abituando il pubblico connesso da casa ad ascoltare le sue interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo provenienti da tutto il mondo. Dopo aver accolto Brian May, Ed Sheeran e Lady Gaga domenica 19 dicembre 2021 il conduttore avrò la possibilità di intervistare uno degli attori più apprezzati del cinema mondiale. Javier Bardem arriva in studio per raccontare al pubblico la sua ultima fatica davanti la cinepresa che lo vedrà protagonista in tutte le sale a partire da giovedì 23 dicembre 2021.

Javier Bardem presenta il suo nuovo film a Che tempo che fa

Che tempo che fa è pronto a fare nuovamente spazio nel studio ad un altro ospite di fama internazionale. Da tempo il programma si sta imponendo come il posto giusto per potersi gustare delle interessanti interviste ad alcuni degli ospiti internazionali di successo più ambiti in Italia.

Prima Brian May e Quentin Tarantino, dopo aver avuto in collegamento Ed Sheeran ed aver intervistato anche Lady Gaga, la trasmissione si appresta a ospitare in studio un attore dalla fama internazionale e dalla comprovata abilità sul set.

Ospite di Che tempo che fa per la puntata di domenica 19 dicembre 2021 sarà Javier Bardim che a pochi giorni dall’uscita in sala della sua ultima fatica cinematografica ne parlerà approfonditamente con Fabio Fazio. L’attore è infatti il protagonista della nuova pellicola del regista Fernando León de Aranoa dal titolo Il capo perfetto, già candidato agli Oscar nella sezione per il Miglior film straniero ed in uscita il prossimo 23 dicembre.

Lo spagnolo non parlerà solo del suo ultimo progetto ma racconterà della sua straordinaria carriera ricca di riconoscimenti e baciata indiscutibilmente da tanto affetto da parte del pubblico. Già vincitore dell’Oscar nel 2008 come Miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, è stato più volte candidato per grandi premi ed è stato capace di vincere un Premio BAFTA, sei Premi Goya, due Coppe Volpi a Venezia e il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes.