Domenica in anticipazioni: Mara Venier ospita Zucchero e Monica Bellucci e le coppie di Ballando con le stelle

Programmi TV

Torna su Rai1 la padrona di casa della domenica pomeriggio. Mara Venier si appresta a condurre un’altra puntata della sua apprezzata Domenica In. La trasmissione torna in televisione oggi domenica 19 dicembre 2021 come sempre in diretta a partire dalle ore 14:00 dagli Studi Televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi. In studio arriveranno come sempre tanti ospiti a fare compagnia alla padrona di casa per raccontarsi e far scoprire al pubblico lati nascosti delle loro vite. Cavallo di battaglia della puntata saranno le presenze eccezionali di due amatissimi artisti: in studio arriveranno infatti Monica Bellucci, che si racconterà in una intensa intervista, e Zucchero con i fan in attesa della sua esibizione live.

Ecco tutti i nomi degli ospiti di oggi domenica 19 dicembre 2021 e tuti i temi che si tratteranno in puntata.

Domenica In incontra Ballando con le stelle

L’appuntamento di domenica 19 dicembre 2021 prenderà il via a partire dalle ore 14:00 in diretta come sempre su Rai1. Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In ricca di ospiti che cercheranno ancora di spronare i telespettatori da casa per donare alla raccolta fondi di Telethon inaugurata proprio una settimana fa in questi studi.

Nella nuova puntata ampio spazio sarà dedicato al commento della finalissima di Ballando con le Stelle con l’arrivo in puntata delle coppie che sono salite sul podio, quelle di Bianca Gascoigne, Morgan e Sabrina Salerno, oltre alla grande vincitrice Arisa.

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2021:

Arisa e Vito Coppola – Primi

– Primi Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale – Secondi

– Secondi Sabrina Salerno e Samuel Peron – Terzi

– Terzi Morgan e Alessandra Tripoli – Terzi

– Terzi Federico Lauri (Fashion Style) e Anastasia Kuzmina – Quinti

– Quinti Valeria Fabrizi e Giordano Filippo – Quinti

Morgan sta già scaldando i motori, nelle scorse ore ha infatti aperto la polemica su Selvaggia Lucarelli e Mariotto: “Rubate gli stipendi”. Le cose per la puntata di Domenica in potrebbero farsi, quindi, scoppiettanti.

Domenica In: gli ospiti

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma domenica 19 dicembre a partire dalle ore 14 e fino alle ore 17 va in onda Rai1 un appuntamento eccezionale di Domenica In.

A fare compagnia a Mara Venier ed al pubblico collegato da casa ci saranno infatti degli ospiti esclusivi come la prima volta in trasmissione di Monica Bellucci che racconterà i passaggi fondamentali della sua lunga carriera ed anche sulla sua vita privata e sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo film dal titolo La befana vien di notte 2 – Le origini.

A renderle omaggio ci penseranno anche Il Volo con un contributo dove intonano E più ti penso, colonna sonora dell’iconico film da lei interpretato dal titolo Malena.

Cresce l’attesa per l’esibizione live di Zucchero che darà vita ad un vera e proprio concertino dove canterà alcune cover custodite nel suo ultimo lavoro discografico dal titolo Discover.

Per il talk su Ballando con le stelle commenteranno le gesta dell’ultima puntata Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi, Bruno Vespa e Rossella Erra. Mentre Pierpaolo Pretelli si esibirà sulle note di Feliz Navidad.