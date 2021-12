Arisa vince Ballando con le Stelle: trionfo per la cantante assieme a Vito Coppola, la classifica finale

Programmi TV

Arisa è la vincitrice di Ballando con le Stelle 2021: la cantante ha avuto la meglio in finale sulla coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, al suo ultimo ballo nel programma di Milly Carlucci. Il gradino più basso del podio se l’è preso Morgan, con tanto di polemica contro i giudici. La classifica completa dopo la finale di sabato 18 dicembre.

Arisa e Vito Coppola trionfano a Ballando con le Stelle: “Non me l’aspettavo“

La sedicesima edizione di dance show della Rai si è conclusa e la grande coppa è stata sollevata da una coppia che sin dall’inizio ha convinto i giudici e il pubblico a casa per naturalezza e passione: Arisa e Vito Coppola trionfano a Ballando con le Stelle e persino la stessa cantante ne è sorpresa.

“Non me l’aspettavo assolutamente – ha detto dopo la proclamazione in finale contro Bianca Gascoigne – Nessuno della mia famiglia se l’aspettava il primo giorno che sono entrata qua dentro“.

Quindi, i ringraziamenti di rito: “Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a vito che anche con metodi poco ortodossi mi ha trascinato fino a qui.

Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile e agli amici nuovi“. La prende in maniera decisamente sportiva anche l’avversaria nel ring finale Bianca, che commenta: “La migliore esperienza della mia vita, Simone è stato fantastico“. Per lo storico ballerino, si trattava dell’ultima volta in pista nel programma.

La classifica finale di Ballando con le Stelle: Morgan al terzo posto (con polemica)

La vittoria di Arisa – che durante la serata ha sollevato anche una piccola polemica per la sua esclusione da Sanremo – è stata l’apice di una serata decisamente emozionante per il pubblico di appassionati, iniziata con la defezione di Alberto Matano a casa per Covid.

Le tre coppie di finalisti si sono scontrate in prima prova: Arisa ha vinto su Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno su Bianca Gascoigne e Morgan su Federico Lauri. Le esibizioni successive anche premiato ancora la cantante, ma in testa a tutti c’era in realtà Sabrina Salerno con 60 punti. Il tesoretto di Matano ha cambiato le cose e riscritto la classifica, piazzando al primo posto Arisa e poi Morgan.

La manche finale ha messo contro Morgan e Arisa: i social hanno premiato la vincitrice e Morgan, finito terzo, ha dato vita all’ultima di una lunga serie di polemiche nel corso del programma.

Il ring finale tra Bianca – che ha sconfitto Sabrina con il 56% dei voti – e Arisa ha premiato quest’ultima, vincitrice ma di poco. 52% delle preferenze contro il 48%. Sui social si registra molto malcontento per il podio finale e c’è chi accusa i giudici e il voto segreto.

Ad ogni modo, questa è la classifica finale di Ballando con le Stelle 2021:

Arisa e Vito Coppola – Primi

– Primi Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale – Secondi

– Secondi Sabrina Salerno e Samuel Peron – Terzi a parimerito

– Terzi a parimerito Morgan e Alessandra Tripoli – Terzi a parimerito

– Terzi a parimerito Federico Lauri (Fashion Style) e Anastasia Kuzmina – Quinti a parimerito

– Quinti a parimerito Valeria Fabrizi e Giordano Filippo – Quinti a parimerito

I premiati a Ballando con le Stelle 2021

Arisa non è l’unica vincitrice di serata. Valeria Fabrizi e Filippo Giordano hanno ricevuto il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante, perché “Ci ha fatto capire che la vita è una gioia e il tempo che passa è solo tempo” secondo Rossella Erra. Il premio simpatia invece è andato a Fabio Galante e Giada Lini e porterà d’ora in poi il cognome del calciatore che lo ha ispirato.

Selvaggia Lucarelli invece ha assegnato il Premio Aiello a Alvise Rigo e Tove Villfor, pre il maggior numero di spareggi. Il Premio della giuria per l’esibizione più intensa, assegnato dalla presidente Carolyn Smith, è andato invece a Sabrina Salerno e Samuel Peron per la loro rumba.