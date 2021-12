Arisa bacia Vito Coppola alla finale di Ballando con le stelle e confessa: “Avrei voluto fare Sanremo”

Programmi TV

Una finale romantica di Ballando con le stelle per Arisa, una delle più apprezzate protagoniste di questa edizione. La cantante gareggia insieme a Vito Coppola, maestro di ballo con cui il rapporto sembra speciale, che conquista un bacio alla fine dell’esibizione. Arisa si mostra più che mai in tutta la sua originalità e semplicità, totalmente aperta con il pubblico e la giuria, tanto da non nascondere un po’ di delusione per non essere stata selezionata tra i Big di Sanremo. La cantante ci sperava, ma a quanto pare potrà consolarsi con il successo conquistato a Ballando con le stelle.

Arisa ruba un bacio a Vito Coppola a Ballando con le stelle

“Che bel finale“, sospira Milly Carlucci dopo l’esibizione di Arisa, che conclude con uno sguardo profondo rivolto al maestro di ballo Vito Coppola, con cui ci sarebbe un rapporto speciale, per poi scoccargli un bacio.

La cantante “scappa” verso i giudici subito dopo ma anche loro sottolineano come il suo lato più tenero e vero sia venuto fuori a Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto commenta: “Arisa è arrivata e ha portato una magia fatta di canzoni sue, che trovo bellissime.

Hai avuto la fortuna di avere un Vito della madonna, e poi combini le cose. Sei talmente completa che, a me già avevi conquistato, hai preso il cuore. Però tutti e due insieme l’avete preso“. Anche Carolyn Smith apprezza la coppia in gara per la finale: “La passione tra voi due mi piace tantissimo, è molto grezza però è vera. Purtroppo ci sono stati parecchi errori durante il ballo, però a volte i difetti diventano pregi. Fa parte di te“.

Arisa: inguaribile romantica ballerina

Alessandra Mussolini plaude al coraggio di Arisa: “Tutti noi qui in sala abbiamo visto una cosa che è l’essenza di questa coppia.

C’è stato questo sguardo intenso tra i due, e poi questo bacio che Arisa ha dato ha Vito. Un bacio strappato, da monella, che denota una coppia vera, un’amore autentico. Non era un bacio scenico“. Laura Chimenti, che prende il posto di Alberto Matano, purtroppo in quarantena per la finale, dichiara che nell’esibizione “Esce la tua semplicità, il tuo romanticismo“.

La giornalista sottolinea come d’altronde il romanticismo sia anche l’essenza dell’ultima lavoro di Arisa, l’album Ero romantica, su cui però la cantante chiarisce che si tratta di un mix tra le parole “erotica” e “romantica”.

La concorrente di Ballando con le stelle scherza: “Lo volevo chiamare Porno romanza ma poi sapeva che Milly non me l’avrebbe permesso” e ammette comunque di essere “romanticissima, ma tantissimo, faccio proprio schifo“. Infine, anche Rossella Erra dichiara di fare il tifo per la coppia anche fuori da Ballando con le stelle: “Tu e Vito siete la mia favola da lieto fine, io ci spero sempre“.

Arisa, la delusione per la mancata partecipazione a Sanremo

Selvaggia Lucarelli, sottolineando la grande professionalità di Arisa, le chiede a quante edizioni di Sanremo abbia partecipato.

Arisa confessa che “Avrei voluto farlo anche quest’anno“, e la giornalista chiede quindi: “E poi? Non è passata la tua canzone? Come i Jalisse“. Arisa non se la prende, anzi esclama: “Come i Jalisse? Loro ci sono andata una volta sola, io 8 volte, quest’anno pausa“. Selvaggia Lucarelli, a differenza dell’opinione tagliente sull’altro cantante in gara, Morgan, è una fan della concorrente.

“Ogni tanto arriva a Ballando qualcuno che se va male ha molto da perdere. Tu davvero sei una che è arrivata qua nel fiore della sua carriera e io ammiro tantissimo le persone che vengono qua potendo magari inciampare in qualche errore, facendo brutte figure, sapendo che perdono il tesoretto“, commenta la giudice, “Tu sei riuscita ad affrontare questa esperienza nella maniera migliore, valorizzando tutto quello che hai fatto fino a oggi“.