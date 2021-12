Ballando con le stelle, Morgan lancia l’ultima stoccata: “È Natale per tutti tranne che per Selvaggia Lucarelli”

Programmi TV

Morgan conclude la sua avventura a Ballando con le stelle arrivando in finale, un risultato non scontato, come ricorda anche Paolo Belli. Il cantante si è esibito in un tango con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, che gli è valso la standing ovation del pubblico e il plauso della giuria, tranne ovviamente Selvaggia Lucarelli, che non ha commentato l’esibizione. Morgan non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla giudice del talent ballerino, con cui i rapporti sono burrascosi fino alla fine.

Morgan conquista la finale di Ballando con le stelle con il suo tango

Come andrà, come non andrà, sicuramente Morgan rimarrà il concorrente iconico di Ballando con le stelle.

Non tutti si aspettavano che l’ex frontman dei Bluvertigo sarebbe arrivato in finale, come sottolinea Paolo Belli, anche lui ballerino per una notta per l’ultima puntata del talent. “Hanno perso tutti coloro che dicevano che te alla terza puntata saresti andando“, commenta il conduttore, “E invece sono 10 e questa è la decima volta che scendi in gara“.

Un’esibizione con cui Morgan e Alessandra Tripoli hanno voluto chiudere in gloria, ballando un tango sulle note di Altrove, brano del cantante.

Il ballo, decisamente arricchito da passi difficili dalla maestra di ballo, che lo ha scelto per la finale di Ballando con le stelle, ha conquistato il pubblico, che si è alzato in piedi per applaudire la coppia.

Il tango di Morgan e Alessandra Tripoli

I complimenti dei giudici di Ballando con le stelle per Morgan

Anche alla giuria di Ballando con le stelle è piaciuta l’esibizione della coppia in gara per la vittoria: “Complimenti per la coreografia, perché questo è un programma veramente difficile, e hai tanto variato il classico tango argentino, ma stasera era tutto a posto.

Ottimo, anche l’interpretazione mi è piaciuta tantissimo“, dichiara Carolyn Smith.

Fabio Canino ha apprezzato la conclusione scelta da Morgan, una chiusura che preannuncia un nuovo inizio, mentre Ivan Zazzaroni ha apprezzato i passi inusuali per le interpretazioni di Ballando con le stelle, dove generalmente ci si esibisce con un tango abbastanza “basico“, commenta il giudice. “Hai dato qualcosa di finalmente nuovo“, conclude Zazzaroni.

Chi non è sembrata particolarmente colpita dalla performance di Morgan è Selvaggia Lucarelli, sempre critica nei confronti del cantante che l’avrebbe anche querelata.

Tra i due ci sono stati strenui botta e risposta per tutta la durata di Ballando con le stelle, e anche per la finale la giudice non sembra voler sotterrare l’ascia di guerra. Selvaggia Lucarelli decide quindi di non dare il suo parere sul tango della coppia in gara: “È Natale quindi direi che possiamo passare oltre“, commenta la giudice.

Morgan non si fa scappare l’occasione e lancia una frecciatina alla giornalista: “Natale per tutti tranne che per Selvaggia Lucarelli“.

Alla fine, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino decidono comunque di dare un 10 al cantante mentre Mariotto e Selvaggia gli danno un 8, scelta contestata da Rossella Erra, voce della giuria popolare. “Questi due 8… Fino alla fine, era da 10. Diamo merito a chi balla, onestà intellettuale“, tuona l’ambasciatrice del popolo.