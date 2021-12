Morgan insulta Selvaggia Lucarelli e Mariotto a Ballando con le Stelle: “Rubate gli stipendi”

Programmi TV

La finale di Ballando con le Stelle è stata scaldata dalla vena polemica di Morgan: il cantante, non nuovo a sfuriate nei confronti della giuria, si è scatenato anche dopo aver scoperto di essere arrivato al terzo posto al pari di Sabrina Salerno. A condannarlo anche i voti contrari di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Morgan furioso con i giudici di Ballando con le Stelle

Terzo posto con polemica per Morgan e Alessandra Tripodi. Il cantante, al centro dei momenti più infuocati di questa edizione, è furioso con i giudici di Ballando con le Stelle.

Non tutti, ma due in particolare: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che hanno votato per Arisa e Vito Coppola nella manche che ha sancito la fine del percorso nel programma di Morgan. Non sono stati gli unici a farlo, anche Fabio Canino ha preferito la coppia che poi ha vinto Ballando con le Stelle, ma già prima del verdetto del pubblico Morgan ha iniziato ad affilare gli artigli: “Se non fosse perchè devono ancora votare direi quello che penso di Mariotto e la Lucarelli“.

Non ci è voluto molto in realtà.

Dopo la proclamazione del vincitore della sfida, il cantante ha attaccato: “Complimenti ad Arisa, il tema è che è stata molto forte tutto il percorso. Tu ne capisci, contrariamente a questi due soggetti“. L’aria si fa tesa e tutto è pronto per un nuovo Morgan show, già iniziato prima con un’altra stilettata nei confronti della “nemica giurata”.

Morgan attacca Selvaggia Lucarelli, lei: “Devo stare zitta?”

Il concorrente si scatena: “Posso dire una cosa? Ho fatto tanti esami nella vita. Due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati. Non avete capacità di giudicare. Non vi intendete di questa materia“.

Poi ci va giù più pesante: “Spero che l’anno prossimo non siate più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe starci. Non ci capite nulla“. Mariotto reagisce divertito, la Lucarelli gli fa ciao ciao con la mano e interviene Milly Carlucci: “La verve polemica dice che anche una persona così estranea al nostro mondo entri poi nel clima del voler fare cose belle“.

La risposta però ha fatto innervosire la giurata: “Milly una cosa carina nei nostri confronti magari diciamola“. Non inquadrata, poi, si sente la stessa Lucarelli dire: “Io devo stare zitta?

Perchè?

“. Ma la questione non si chiude con il sipario calato sulla sedicesima edizione.

Morgan su Instagram rincara la dose: “Facciano poco i prepotenti”

Lo scontro si sposta sui social, e Morgan su Instagram rincara la dose contro i due giurati. Dal suo account scrive: “Personaggi discutibili come Lucarelli e Mariotto a mio parere occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo sia in termini di retribuzione che di visibilità e ‘potere‘”. Prosegue poi lodando il lavoro della Rai, che “si vede chiaramente, tranne chi invece dalla pedana dei giudici, senza la minima competenza, senza aver fatto un concorso, abusa di quella posizione senza un minimo di serietà sabotando gratuitamente il lavoro di molti“.

Conclude poi: “Ecco perché li ho contestati e ho criticato il loro atteggiamento. Siccome pago il canone esigo la competenza. Facciano poco i prepotenti e dimostrino che valgono perché fuori c’è un sacco di gente molto in gamba che meriterebbe di stare su quelle sedie al loro posto“.