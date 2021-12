Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 20 dicembre al 24 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

La soap del pomeriggio di Rai1 torna con 5 nuovi episodi a ridosso del Natale. Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap che non va in vacanza.

Il paradiso delle signore non smette di andare in onda nemmeno a ridosso del Natale e continua a proporre la sua consueta striscia pomeridiana anche nella settimana che prende il via a partire da lunedì 20 dicembre 2021. L’appuntamento con la soap si tiene come ogni giorno nel pomeriggio di Rai1 a partire come sempre dalle ore 15:55 ed accompagnerà i suoi fan fino a venerdì 24 dicembre 2021. Scopri le evoluzioni delle nuove trame che metteranno al centro dell’attenzione le dinamiche dei personaggi al ridosso anche loro delle festività natalizie.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore non va in vacanza e torna per una nuova settimana ricca di sviluppi a partire da lunedì 20 dicembre 2021 che accompagnerà il pubblico fino a ridosso del Natale.

Il classico appuntamento della fascia pomeridiana di Rai1 torna a partire dalle ore 15:55 e mostrerà i suoi sviluppi fino a venerdì 24 dicembre 2021.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 20 dicembre

Gemma continua a mantenere il riserbo su chi sia il suo corteggiatore, destando i sospetti di tutti.

Armando e Agnese si avvicinano sempre di più mentre Salvo prova a riconciliarsi con Anna, ma la donna è difficile da convincere. Adelaide è malinconica a pochi giorni dal Natale perché le persone a cui vuole bene non sono con lei e si trovano lontane. Vittorio affianca Stefania a Marco per l’intervista a un’attrice famosa, ma la Colombo decide di omettere questo dettagli per non fare ingelosire la sorellastra.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 21 dicembre

Armando e Agnese sono pronti a passare il Natale insieme, ma prima devono sentire il parere di Tina e Salvo che non sembrano molto contenti.

Irene vorrebbe organizzare la cena della vigilia a casa mentre Ezio ha tutte le intenzione di sorprendere tutti e sposare Veronica ma potrà farlo solo quando il suo precedente matrimonio si sarà chiuso definitivamente. Il racconto di Stefania dell’intervistata sprona Vittorio per una idea sull’evento benefico natalizio del Paradiso nel quale Umberto e Adelaide decidono di partecipare con un ricco dono.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 22 dicembre

Beatrice propone a Vittorio di passare il Natale insieme per non stare da solo. Dora è combattuta sull’avere con se Nino alla cena della vigilia e chiede consiglio ad Armando.

Intanto al Paradiso continua la donazione di oggetti di un certo valore per aiutare i poveri della casa famiglia di Don Saverio.

Ezio incontra Gloria per spiegarle che ha bisogno del suo certificato di morte per diventare di fatto vedovo e quindi riuscire a sposare Veronica.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 23 dicembre

Salvatore vuole fare di nuovo breccia nel cuore di Anna e Roberto cerca di aiutarlo. Dora parla con Nino di passare la cena della vigilia con lei mentre vedremo Armando non tanto contento di travestirsi da Babbo Natale per i bambini.

Stefania scopre invece che Gemma ha invitato Marco a casa ovvero il suo corteggiatore che teneva nascosto ai genitori, approfittando del fatto che loro non ci sono a casa. Gloria sta male dopo aver incontrato per caso Ezio e Veronica.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 24 dicembre

Dora e Nino si mettono da parte le paure e si baciano per la prima volta. Salvatore colpisce Anna con un regalo molto gradito che farà piacere alla figlia della ragazza. Nel frattempo in casa Amato ci si prepara a trascorrere una bella vigilia di Natale a cui parteciperà anche Armando.

Alla fine Ezio svelerà i suoi piani alla donna che ama e chiedere la mano proprio a Veronica.