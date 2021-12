Valentino Rossi, il padre Graziano ricoverato in ospedale per problemi neurologici: le condizioni dell’ex pilota

Cronaca Italia

Il padre di Valentino Rossi, Graziano Rossi, è stato ricoverato in seguito all’emergere di problemi neurologici. L’ex pilota, 67 anni, non sarebbe in pericolo e le sue condizioni sarebbero buone. L’ex pilota si troverebbe al momento all’ospedale Marche Nord nella sede di Fano. Graziano Rossi, oltre ad essere il padre del campione di motociclismo, è stato anche lui pilota e ha partecipato al motomondiale fino al ritiro negli anni Ottanta.

Come infoma Il Resto del Carlino, Graziano Rossi è al momento ricoverato presso l’ospedale Santa Croce di Fano a seguito di problemi di natura neurologica.

Il padre di Valentino Rossi si troverebbe nel reparto di Neurologia, tenuto in osservazione dai medici.

Le sue condizioni non sarebbero gravi e il ricovero è stato deciso dopo l’arrivo in ambulanza in codice verde, il grado minore di urgenza. Graziano Rossi è stato inizialmente portato a Pesaro per un controllo e da lì sarebbe poi stato trasferito nella sede distaccata dell’azienda ospedaliera.

Il passato da pilota l’eredità del figlio Valentino Rossi

Graziano Rossi è stato, come il figlio Valentino, un pilota di motomondiale.

Una passione trasmessa con successo al nove volte campione del mondo, l’unico ad aver gareggiato e vinto in quattro categorie diverse. Il padre del Dottore ha esordito sulle due ruote tra gli anni Settanta e Ottanta, arrivando a gareggiare per la sfida del mondiale nel 1977. Rossi ha poi deciso di ritirarsi nel 1982 a seguito di un incidente su pista, continuando però a coltivare l’amore per la velocità e dedicandosi al rally.

L’ex pilota ha raccontato a Sky Sport come anche il nome scelto per il figlio, Valentino, sia legato alla sua passione per le moto e un ricordo per un amico scomparso: “Il nome Valentino ha una storia molto bella: ho cominciato a fare motociclismo da giovane, grazie soprattutto a un amico che preparò una moto dal nulla, con i pochissimi soldi che avevamo, si chiamava Valentino.

Un giorno siamo andati insieme al mare a Pesaro e lui non è tornato più. È un omaggio al mio amico che ha avuto un grande significato nella mia vita“.

Valentino Rossi: dal ritiro all’amore con Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi ha deciso di ritirarsi a sua volta dalla carriera stellare per dedicarsi alla vita privata che lo vede affianco alla modella Francesca Sofia Novello.

La coppia è ora in attesa della prima figlia, una nuova sfida per il campione.

La felice notizia ha preso alla sprovvista anche il futuro nonno: “Il fatto che Valentino diventi padre è proprio bello, poi lui l’ha presa con una grande gioia … Tutto sommato potrebbe non dispiacergli contagiare un figlio della sua stessa passione. A dire la verità, mi sento impreparato a diventare nonno. Penso che mi daranno la nipotina molto poco, devo imparare…“.