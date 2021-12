Victoria De Angelis ha visto morire la madre: il racconto della nonna materna della bassista dei Måneskin

Gossip

Il tragico passato della star dei Måneskin Victoria De Angelis: ha visto la madre spegnersi per un brutto male quando aveva 15 anni, come racconta la nonna materna.

Elin Uhrbrand, nonna di Victoria De Angelis, racconta alcuni retroscena della vita privata della giovane bassista dei Måneskin. La nonna materna spiega che la bassista aveva solo 15 anni quando ha dovuto affrontare il terribile dolore per la scomparsa della madre Jeanett, venuta a mancare a causa di un terribile male. In quel periodo, Victoria ha vegliato la mamma fino all’ultimo giorno di vita, tenendole la mano e prendendosi cura di lei. Purtroppo, la madre della bassista non ha fatto in tempo a vedere l’incredibile successo riscosso dalla figlia con i Måneskin.

Victoria De Angelis, a 15 anni la morte della madre sotto i suoi occhi

Victoria De Angelis a soli 21 anni è una delle bassiste più conosciute in Italia e nel mondo.

Insieme ai Måneskin ha costruito la sua carriera giorno dopo giorno, passando dallo strimpellare canzoni rock in strada ad esibirsi di fronte a migliaia di persone. Anche se ora la conosciamo e ammiriamo per la sua travolgente energia, il passato della bassista nasconde momenti di forte fragilità.

Lei stessa aveva raccontato di aver lottato a lungo contro gli attacchi di panico.

Ma soprattutto, a 15 anni ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi che può capitare ad un’adolescente: la scomparsa di sua mamma Jeanett a causa di un male incurabile. La nonna Elin Uhrbrand ne ha parlato a DiPiù, rivelando che Victoria era presente nel momento della morte della madre: “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma“.

Victoria fino alla fine al fianco della madre Jeanett

Per la bassista Victoria De Angelis non è stato affatto facile affrontare la scomparsa della madre. Come racconta la nonna Elin Uhrbrand, appena Jeanett si rese conto di non riuscire più a combattere contro il male che la stava logorando, espresse il desiderio di tornare nella sua terra madre, la Danimarca.

La star dei Måneskin non avrebbe mai permesso di lasciarla andare via da sola, così seguì la madre nel lungo viaggio verso casa e le rimase vicino fino alla fine. “Aveva solo 15 anni. Per 3 mesi ha vegliato sulla sua mamma, per 3 mesi le ha tenuto la mano.

Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato terribile… Terribile“, riferisce la nonna della 21enne.

Victoria e i Maneskin, la nonna: “Mia figlia non ha potuto vedere il suo successo“

La madre di Victoria De Angelis è scomparsa quando la bassista non era ancora la musicista di fama mondiale che è oggi.

Un successo riscosso dalla giovane e dalla sua band in pochi anni, con una carriera appena iniziata ma già costellata di riconoscimenti. “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Måneskin“, commenta malinconica la signora Elin.

Per fortuna comunque, durante le feste natalizie non sarà sola ma potrà riabbracciare l’adorata nipote, per poi salutarla di nuovo in vista dei numerosi tour che l’aspettano nel 2022: “Verrà in Danimarca e staremo insieme“.