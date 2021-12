Alessandro Basciano e Soleil Sorge, lui la provoca: “Almeno abbracciami”. Lei lo respinge e poi ironizza

Gossip

Alessandro Basciano è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e già sta creando scompiglio tra le concorrenti. Il nuovo gieffino si è confrontato con Soleil chiedendole con chi starebbe meglio tra le ragazze presenti, nel chiederle ha poi tentato un semi-approccio che Soleil ha declinato.

Alessandro Baciano ha partecipato a diversi programmi di Mediaset, da Uomini&Donne a Temptation Island fin da subito ha detto di essere attratto principalmente da due donne nella Casa: Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Alessandro Basciano chiede consiglio a Soleil

Alessandro Basciano era nel letto accanto a Soleil e ha cominciato a farle delle domande: “Con chi mi vedresti bene?” le ha chiesto, lei ha risposto piccata”Io stavo dormendo, torna più tardi per un meeting”.

Lui però ha incalzato chiedendo ancora, “A parte con te con chi mi vedresti bene?”

Lei a quel punto ha riposto: “Non lo so, devo osservare ancora un po’”. La conversazione tra i due non è finita lì, infatti in un altro video postato sul profilo Instagram GF Vip video, Basciano ha tentato una sorta di approccio con Soleil chiedendole un abbraccio.

L’approccio di Alessandro a Soleil

Di fronte alle “richieste” di Alessandro, Soleil gli ha dato le spalle facendogli capire di voler rimettersi a dormire.

Lui le si è avvicianto ancora e ha detto: “Scusa eh, ma almeno abbracciami (…)”. A quel punto, lei, ridendo, ha detto: “Scusa eh, ma c’è una Casa piena di persone che hanno bisogno di affetto”. “Ho visto ho visto, sto notando, piano piano si stanno facendo sotto” ha ribattuto lui, mentre Soleil continuava a ribadire: “Ne ho avuto abbastanza di affetto”.

Alessandro ha poi concluso: “Io e te andiamo d’accordo soltanto quando dormiamo”.

Sono passati solo pochi giorni dal suo ingresso nella Casa e già sta creando scompiglio, chissà se in a quale cuore Alessandro Basciano riuscirà a fare breccia.