Alex Zanardi torna a casa per Natale. Il campione ha lasciato la clinica. L’annuncio della moglie

Alex Zanardi torna a casa per Natale. È questa la lieta notizia arrivata a pochi giorni dalle festività; il campione paralimpico, rimasto coinvolto in un terribile incidente in handbike, ha lasciato la clinica nella quale era ricoverato e ora si trova con la sua famiglia.

Alex Zanardi a casa per Natale: l’annuncio

A dare l’annuncio è stata la moglie di Alex Zanardi, Daniela, la quale sul sito di BMW Italia di cui il campione è ancora Ambassador, ha detto: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi.

Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto“.

L’ultimo anno e mezzo Alex Zanardi l’ha passato in diversi ospedali in pieno regime anti-covid, una prova sicuramente non facile, come la moglie ha sottolineato: “Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica, per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione.

Inoltre, a causa delle ampie e importanti misure di protezione in clinica, le possibilità di visita sono ovviamente molto limitate. Solo io, nostro figlio e la madre di Alex potevamo fargli visita, ma sempre solo una persona al giorno e solo per un’ora e mezza. Tutto questo non ha contribuito a rendere la situazione più facile per lui“.

Come sta Alex Zanardi oggi: le parole della moglie

Alex Zanardi è in fase di ripresa, e ogni giorno fa nuovi progressi.

Il suo percorso continuerà anche a casa, come la moglie ha raccontato: “Ci sono molti progressi fisici, diversi programmi che Alex ha seguito in ospedale proseguiranno a casa.

Durante la settimana un terapeuta lavora con lui su esercizi fisici, neurologici e logopedici. Per quanto riguarda la sua condizione fisica, ci sono molti progressi. Alex guadagna sempre più forza nelle braccia e passa la maggior parte della giornata sulla sedia a rotelle con noi. Si riposa solo un po’ nel pomeriggio, dopo pranzo“.

Alex Zanardi non ha perso il suo spirito combattivo, sempre Daniela ha aggiunto: ” “Non è ancora possibile prevedere come il suo recupero si svilupperà ulteriormente.

È ancora un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con spirito molto combattivo. Ricevere così tanto supporto, non solo dai medici e dai terapeuti che lavorano costantemente con lui, è di grande aiuto per lui e per noi“.