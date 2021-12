Blanca anticipazioni: la trama della quinta puntata di lunedì 20 dicembre 2021 in onda su Rai1

TV e Spettacolo

Va in onda oggi su Rai1 la quinta puntata della sorprendente serie tv dal titolo di Blanca. Il nuovo appuntamento viene trasmesso sul piccolo schermo lunedì 20 dicembre 2021 a partire coma sempre dalle ore 21:20 circa e mostrerà ai telespettatori l’episodio dal titolo Macchie. La protagonista Blanca si troverà in una posizione scomoda quando dovrà indagare sul passato dell’intrigante Liguori, il collega che le se avvicina sempre di più. La trama completa dell’episodio.

Blanca: il quinto appuntamento con la fiction di Rai1

Maria Chiara Giannetta e la sua Blanca stanno conquistando l’intero pubblico di Rai1 a suon di puntate entusiasmanti che man mano stanno delineando non solo il profilo di un personaggio innovativo e sorprendente ma anche una trama che via via si fa più fitta ed intricata.

Oggi su Rai1 torna l’intera squadra della fiction per la quinta puntata della prima stagione del prodotto girato da Jan Maria Michelini, con la speranza degli spettatori che si continui a mantenere il livello alto delle prime puntate.

Blanca torna in onda oggi lunedì 20 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 come sempre su Rai1 quando svelerà al pubblico il suo quinto appuntamento dal titolo di Macchie, ispirato come sempre all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Blanca: le anticipazioni della trama della quinta puntata

Nel nuovo episodio di stagione dal titolo Macchie la nostra amata protagonista e la sua squadra si troveranno ad indagare sul passato contorto e doloroso di Liguori.

La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre infatti un punto dolente del poliziotto che l’uomo pensava di aver messo da parte.

Liguori sarà sollecitato dalla vicenda che riguarda il principale sospettato che è il potente petroliere Piccardo, che viene difeso nella fase clou delle indagini dalla madre del poliziotto di nome Livia.

Il caso scoprirà un nervo doloroso che porterà a galla il contrasto fra i due. Intanto Blanca non sa di essere sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.