Clarissa Selassié e Maria Monsè: lo scontro continua anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip

Gossip

Tra Maria Monsè e le sorelle Selassié i rapporti sono sempre stati conflittuali, anche quando sia Clarissa Selassié sia Maria Monsè sono uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip. Proprio nelle scorse ore si sono surriscaldati i torni, al punto tale che la Princess ha parlato di avvocati e vie legali.

Clarissa Selassié contro Maria Monsè: rischio vie legali

Clarissa Selassié non sembra intenzionata a lasciar correre, la Princess uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non ha gradito i continui attachi che Maria Monsé ha riservato sia a lei sia alle sue sorelle rimaste ancora in gioco.

Recentemente poi, l’ex di Non è la Rai ha condiviso nelle sue Instagram Stories un affondo a Lulù, dicendo: “Non ha rispetto per gli adulti della Casa come ha fatto con me e Katia. Non ha rispetto per il programma che ha preso a parolacce. Non ha rispetto per uno stilista che le ha inviato questo abito da sera“.

All’ultimo attacco quindi Clarissa ha deciso di rispondere e in una Instagram Story ha scritto: “Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire.

Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali“.

Clarissa Selassié delusa da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip

A Super Guida Tv Clarissa Selassié ha rivelato quali sono stati i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che maggiornamente l’hanno delusa.

Tra i nomi fatti ci sono, ad esempio, quello di Giucas Casella “perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire“e poi ancora: “Mi ha deluso tantissimo Manila.

Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti“.

Clarissa ha avuto da ridire anche su Alex Belli e su Soleil. Sul primo ha detto: “Io credo che sia un attore non competente che recita pure molto male” mentre sulla seconda: “Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata”.