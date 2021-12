Grande Fratello Vip anticipazioni: lunedì 20 dicembre una nuova puntata con due nuovi ingressi

Grande Fratello

Nuovo avvincente appuntamento con il reality show di Canale5 che sembra essere pronto a fare spazio in casa a due nuovi Vipponi agguerritissimi. Scopriamo chi sono e quali sono i temi che verranno trattati in puntata.

Penultimo appuntamento dell’anno con il reality show più visto della nostra televisione. La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip6 condotta come sempre da Alfonso Signorini questa sera lunedì 20 dicembre 2021 in prima serata su Canale5 ci mostrerà i concorrenti ancora alle prese con importanti cambiamenti. Stando ai rumors che circolano in rete non si fermerebbero infatti i nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, con gli inquilini che dovrebbero fare la loro conoscenza con altri due nuovi Vipponi. Il conduttore al fianco delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe si muoverà tra le tante tematiche di puntata che fatichiamo a credere più buone nonostante si sia a ridosso del Natale, con gli ultimi avvicinamenti di Biagio e Miriana e lo scompiglio portato in casa dal Basciano a farla da padrone.

La nuova puntata di lunedì 20 dicembre del GF Vip 6

Arriva oggi su Canale 5 in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il primo ed unico appuntamento settimanale con il reality, vista la concomitanza di venerdì con la vigilia di Natale ed il conseguente cambio di piani di programmazione, e prenderà il via a partire dalle ore 21:30.

Alfonso Signorini è pronto dunque a condurre la ventinovesima puntata di stagione dopo aver concluso con vicende alterne gli appuntamenti che hanno sancito la squadra di Vipponi pronta a darsi battaglia per arrivare fino al 14 marzo 2021.

Le anticipazioni: i nuovi ingressi di oggi

Dopo l’abbandono inaspettato di Alex Belli, Francesca Cipriani e Aldo Montano gli autori stanno ancora facendo la conta dei presenti in casa con l’intenzione di rimpolpare il già ricco cast di personaggi famosi all’interno della casa.

Sembra proprio che le intenzioni del Grande Fratello siano quelle di continuare con la girandola di nuovi ingressi anche questa sera, quando due nuovi Vipponi si aggiungeranno a quelli entrati nella scorsa puntata ovvero Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.

Stando quindi alle indiscrezioni riportate dall’informato TvBlog.it, nella puntata di oggi lunedì 20 dicembre 2021 siano pronti a fare il loro ingresso in casa sia Natalie Caldonazzo che Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona detto Barù.

I due nuovi ingressi sono volti noti di svariati programmi televisivi come Il Bagaglino nel caso della soubrette e Pechino Express per il secondo che vanta una parentela con l’esuberante Costantino della Gherardesca.

Nei temi da trattare questa sera vi sarà ovviamente l’esito del televoto per il meno amato dal pubblico tra Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, il duo formato da Giacomo Urtis e Valeria Marini e Biagio D’Anelli. Proprio l’avvicinamento di quest’ultimo con Miriana sarà sotto la lente d’ingrandimento del conduttore e delle opinioniste pronte a scavare fino a fondo per sapere di più sul loro rapporto.