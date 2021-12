Oroscopo Paolo Fox Leone domani 21 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 21 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo martedì, cari Leone, sembra essere leggermente agitata e nervosa per voi, dando il via a qualche giornata leggermente sottotono per voi.

Non sembrate riuscire a digerire una qualche novità che dovrebbe interessare la vostra vita, forse amorosa o forse lavorativa. Tuttavia, cercate di non ignorare il partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 21 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere così tanto negativa, ma è anche vero nel frattempo voi amici del Leone vi sentite un pochino stressati ed agitati.

Basterà non far pesare il vostro umore al partner, cercando invece nel suo supporto il conforto necessario per superare questa ostica giornata! Amici single, inutile dirlo, non avrete grandi possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 21 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, quella sensazione di nervosismo e stress si farà decisamente più opprimente e pressante, carissimi Leone, state attenti. Se vi fosse possibile evitate il più possibile i contatti con colleghi e superiori, ma anche, e soprattutto, con i clienti.

Calmatevi e iniziate a trovare un modo per scendere a patti con quel possibile cambiamento che vi sconvolge.

Le previsioni per la settimana del Leone

Questa settimana natalizia, carissimi nati sotto il segno del Leone, sembra volersi rivelare ottima per tutti voi single del segno, interessati da delle notevoli opportunità rinnovate! Tutto, in generale, procede per il meglio, e le emozioni cresceranno stabilmente nel corso delle giornate! Siete solamente parecchio stanchi, provate a riposate e staccate un pochino.

