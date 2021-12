Uomini e Donne va in vacanza, Maria De Filippi chiude il 2021: quando va in onda l’ultima puntata

Uomini e Donne

Maria De Filippi è pronta alle ultime fatiche dell’anno prima di andare in vacanza per un po’ di tempo. Il suo seguitissimo dating show del primo pomeriggio di Canale 5 si appresta infatti ad una lunga pausa in concomitanza delle vacanze natalizie. Tutti i protagonisti di Uomini e Donne, dai tronisti più giovani a quelli più anziani capitanati dalla sempre presente Gemma Galgani, andranno in onda per l’ultima volta in questa settimana che precede il Natale per poi tornare insieme al nuovo anno. Scopriamo quando inizia la lunga pausa del programma con gli iconici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne: quanto durerà la pausa di Maria De Filippi e soci

Lo show creato e condotto da Maria De Filippi si appresta a vivere una pausa durante le festività natalizie. Il programma che ci mostra le vicissitudini amorose dei tronisti giovani e non andrà in vacanza per un lungo periodo a partire proprio da questa settimana che precede il Natale.

Come già noto ai fan del programma, Uomini e Donne come al solito lascia la programmazione di Canale5 per fare spazio ad un palinsesto interamente dedicato alle festività più amate.

Mercoledì 22 dicembre 2021 verrà quindi trasmessa l’ultima puntata dell’anno del dating show che si metterà in pausa fino al prossimo lunedì 10 gennaio 2022, data decisa per il grande ritorno di tutta la folta squadra al seguito di Maria De Filippi.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne

Uomini e Donne lascia quindi il consueto slot che prende il via alle ore 14:45 circa per fare spazio ad una ricca offerta di film in tema natalizio. Da sempre durante questo periodo dell’anno la programmazione di Canale5 si adatta al clima che si respira nel nostro Paese, per continua a far vivere ai telespettatori la magia del Natale.

Esempio calzante di questa scelta è ii film tv che andrà in onda giovedì 23 dicembre 2021 dal titolo Un Natale da Corgi mentre venerdì 24 dicembre 2021 lo spazio sarà occupato dall’altra pellicola dal titolo Christmas at Palace – Natale a palazzo.