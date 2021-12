Arisa e Vito Coppola: il messaggio su Instagram della cantante guarda al futuro di entrambi

Gossip

Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Arisa ha parlato della vittoria a Ballando con le stelle del rapporto con Vito Coppola. Le voci su di loro sono aumentate dopo l’intervista rilasciata al Corriere nella quale ha parlato di come al momento non ci sia nulla di definitivo: C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo“.

La cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita in questo percorso permettendole di raggiungere questo importante risultato.

Il post di ringraziamento di Arisa a Ballando con le Stelle

Postando la foto di lei e Vito Coppola abbracciati alla coppa di Ballando con le Stelle, Arisa ha esordito su Instagram così: “È stata un’esperienza memorabile. La vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio” e poi ha aggiunto: “La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”.

Arisa ha poi ringraziato tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso e di quello di Vito nel programma: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine.

Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente”.

Il rapporto tra lei e Vito Coppola nato dietro le quinte

Arisa ha poi dedicato qualche parola al compagno di avventure, il maestro di ballo Vito Coppola, con il quale ha gareggiato in questa edizione.

Tra di loro c’è stato fin da subito un feeling speciale: “Il nostro rapporto e a nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà.

Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti”.

Arisa ha poi firmato il post a nome suo e di Vito, taggando i profili ufficiali di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e della Rai.