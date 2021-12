Arisa a Domenica In commenta la vittoria a Ballando con le stelle: “Senza Vito Coppola non ce l’avrei fatta”

Programmi TV

Arisa a Domenica In racconta la grande vittoria a Ballando con le stelle, senza però Vito Coppola, di cui preferisce non parlare tranne che per riconoscergli il merito dell'impresa

Arisa arriva a Domenica In fresca della vittoria a Ballando con le stelle, un’impresa, rivela l’artista, che non sarebbe stata possibile senza il maestro di danza Vito Coppola. La cantante si scusa con il pubblico per aver dovuto cantare in playback, a causa di un brutto raffreddore, una prova di sincerità che conferma quanto visto anche nel talent ballerino, dove si è mostrata in tutta se stessa.

Arisa in playback: show della cantante a Domenica In

Arisa arriva euforica e come sempre imprevedibile nello studio di Mara Venier, che accoglie la vincitrice di Ballando con le stelle.

La cantante però, dopo una performance in cui si impappina un po’, ammette candidamente: “Chiedo scusa al pubblico, ho il naso pieno, sono raffreddata e ho cantato in playback, è la verità. L’ho detto perché avevamo fissato questo appuntamento e non potevo mancare, ma siamo così“. Non manca una gag con i musicisti, presi un po’ in contropiede: “Non sono i miei, li ho presi in prestito da una cantante che passava di qui“.

Arisa si mostra decisamente sopra le righe, come d’altronde ci ha abituati.

Non manca di abbracciare e baciare Mara Venier che le ricorda dei protocolli anti Covid-19, ma la cantante dichiara: “Sono tamponatissima“.

Ballando con le stelle, l’impresa di Arisa

La cantante racconta della sua vittoria a Ballando con le stelle, per lei un’avventura inaspettata. “Mi ha dato tantissimo, poi era una cosa sulla quale non contavo“, commenta, “Un po’ di tempo fa ho fatto questo ‘reality’ per scalare le montagne, anche lì non ci contavo infatti sono uscita dopo una settimana. Invece qui diventava sempre più alta la posta, diventava sempre più importante.

Poi il fatto che Milly mi ha permesso di promuovere il mio disco mi ha dato una motivazione in più“.

Arisa e Vito Coppola: strade divise dopo Ballando

Arisa riconosce poi il merito di Vito Coppola, che l’ha affiancata in questo percorso. “Se non avessi avuto Vito non sarei riuscita. Lui ha trovato un modo per farmi andare avanti“. Dopo il bacio rubato dalla cantante al ballerino durante la finale però, le loro strade sembrano dividersi. Il ballerino avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier, ma i due avrebbero deciso di riservare lo spazio di Domenica In al disco, come racconta la cantante.

Arisa non vuole scendere nei particolari e avrebbe dichiarato di non voler parlare del rapporto con Vito Coppola, con Mara Venier che la consola: “Si vede che vi volete bene, siete una coppia ormai.

In qualche maniera siete la coppia di Ballando, poi uno nella vita rimane anche amico, no?“.