Arisa ferita da Serena Bortone per la domanda sul film erotico e tira le somme dell’esperienza a Ballando

Gossip

Arisa ha tirato le somme dell’esperienza a Ballando con le Stelle e della vittoria che ha detto di aver inseguito dal primo giorno. Nel corso degli ultimi mesi la cantante ha seguito un percorso all’insegna del cambiamento nel modo di vedersi e mostrarsi, sorprendendo anche i fan. Lei stessa ne ha parlato più volte, ricordando la sua infanzia, quando era una bambina già promiscua e la vergogna provata che l’ha spinta a nascondersi, poi, durante Ballando tutto questo è arrivato a una fine.

Arisa ha mostrato di aver accettato il suo corpo e sè stessa liberando una sensualità che non è passata inosservata, tant’è che le sono anche arrivate proposte per film erotici.

Proprio su questo tema però, Arisa ha svelato di essere stata ferita dalle parole di Serena Bortone; il suo commento.

Arisa ferita da Serena Bortone: che cosa è successo

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Arisa è tornata a quando era stata ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. In quell’occasione la conduttrice le aveva chiesto se avrebbe o meno preso in considerazione l’offerta di film erotici; a distanza di settimane, la cantante ha rivelato: “Non mi arrabbio mai.

Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Il rapporto tra Vito Coppola e Arisa

Altro elemento che non è passato inosservato è stato il rapporto tra Arisa e il suo insegnante di ballo, Vito Coppola.

In molti si sono chiesti se ci fosse del tenero tra i due, e sempre al Corriere della Sera ha detto: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne.

Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Per quanto riguarda l’esperienza a Ballando con le stelle, Arisa ha aggiunto: “Milly me lo proponeva da anni: avevo sempre detto no. Ma dopo aver fatto Amici, dove tutti ballavano, mi è venuto il desiderio. Ora vorrei continuare a esercitarmi. Con Milly c’è un grande feeling: con la sua eleganza, serietà e professionalità rappresenta l’Italia più bella, umana e non sguaiata”.