Biagio Antonacci di nuovo padre, è il primo figlio con Paola Cardinale: le reazioni degli altri VIP

Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. La notizia del lieto evento è stata resa nota dallo stesso cantante, che ha condiviso un post sul suo profilo Instagram. Per lui si tratta del primo figlio con la compagna Paola Cardinale. I primi due figli erano infatti nati dalla precedente relazione.

Biagio Antonacci è papà per la terza volta: l’annuncio

Un’ora fa, sul profilo Instagram di Biagio Antonacci è apparso un post molto speciale. Il cantante ha condiviso una fotografia che ritrae un ulivo sul quale è stato appeso un fiocco azzurro, decorato con l’immagine di un piccolo orsacchiotto.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” ha scritto dolcemente Biagio, aggiungendo poi un hashtag dedicato alla sua compagna: #MammaPaola. Il post ha presto ricevuto molti like e commenti, fra i quali non sono mancati anche quelli di personaggi noti della musica e della tv italiana. Carlo Conti e Lorenzo Jovanotti hanno lasciato sfilze di cuori rossi fra i commenti. Rudy Zerbi ha commentato pensando al nuovo nato: “Evviva Carlo!”.

“Benvenuto in questo mondo. Carlo!” ha scritto invece Gianni Morandi, padre della prima compagna di Biagio, Marianna. “Viva la mamma!” ha aggiunto citando uno dei suoi più grandi successi per celebrare Paola Cardinale.

Biagio Antonacci annuncia la nascita del terzo figlio

Fonte: Instagram

Biagio Antonacci e Paola Cardinale diventano genitori: la loro storia

Come fa sapere Fanpage.it, già da qualche mese si stava parlando della possibilità che Biagio Antonacci e Paola Cardinale potessero essere in dolce attesa.

Nessuno dei due però avrebbe mai confermato, né smentito, preferendo mantenere estremo riserbo sulla gravidanza.

I due sono una coppia dal 2004 ed entrambi avevano già avuto figli da precedenti relazioni. Dal 1993 al 2002, Antonacci è stato legato sentimentalmente a Marianna Morandi e dal loro rapporto sono nati Paolo e Giovanni. Paola Cardinale ha invece una figlia, Benedetta, nata dalla relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati.