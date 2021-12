Eternamente fedele? Dipende dal segno. Questi 5 in particolare sono i più leali nella vita di coppia

Oroscopo

Cosa dicono le stelle di noi? Una classifica rivela quali sono i segni zodiacali più fedeli in amore secondo l'Oroscopo.

L’astrologia non è una verità assoluta, ma spesso è in grado di mettere a tacere dei dubbi secondo la previsione delle stelle. Ogni segno zodiacale in una relazione si comporta a seconda del proprio temperamento, ed è stata stabilita una classifica su quali siano i 5 segni più fedeli dello Zodiaco.

Leone

Il Leone è forte, coraggioso, determinato e conosce il suo valore. In una relazione pretende molto dal partner, ma è anche la garanzia dello Zodiaco in campo amoroso.

La fedeltà e la lealtà con cui vivono tutte le loro relazioni amorose sono oramai leggendarie tanto da diventare quasi assurdi, in determinate situazione, quando si rifiutano di fare complimenti a qualsiasi altra persona che non sia l’oggetto del loro amore.

Pesci

Uno non lo direbbe mai di un segno doppio come quello dei Pesci, eppure sono tra i più appassionati dello zodiaco e riescono a unire il tutto con la fedeltà. I Pesci cercano di limitare al massimo qualsiasi tipo di tradimento da parte del partner, con cui sono sempre affettuosi, e sperano proprio che la loro fedeltà incondizionata spinga l’altra parte della coppia a fare lo stesso.

Capricorno

I segni di Terra sono una garanzia, sembra, in campo di fedeltà. Il maggiore esponente potrebbe proprio essere il Capricorno. Amico fedele e sempre sincero, porta la propria fedeltà anche in campo amoroso, la loro durezza è solo apparenza e una corazza di ghiaccio che si scioglie presto di fronte al sole dell’amore.

Bilancia

La Bilancia è premurosa, attenta e fedele se innamorata del partner, anche se non è mai sicuro di lasciarsi andare a un rapporto.

Spesso flirta anche con altre persone, non riesce a farne a meno, ma l’amore vero lo riporta sempre sulla retta via.

Toro

Ed ecco un altro segno di Terra, il Toro è il più serio dello Zodiaco. Stando a quello che sappiamo su questo segno zodiacale potremmo dire che sono tra le persone più oneste che ci capiterà di incontrare: quando danno la loro parola, lo fanno per sempre. L’amicizia prima e l’amore poi sono fondamentali e rientrano assolutamente nel campo dei grandi valori del Toro, con impegno e senza tradimenti.