Il circolo degli Anelli sotto l’albero: su Rai2 la serata che celebra lo sport italiano del 2021

La trasmissione rivelazione dell’anno torna in una versione natalizia che intende celebrare il grande anno di sport che ha vissuto la nostra nazione in questo spettacolare 2021. Va in onda oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa ovviamente su Rai2 la divertente trasmissione Il Circolo degli Anelli sotto l’albero, condotta ancora una volta da Alessandra De Stefano in compagnia dei soliti compagni di viaggio Sara Simeoni e Jury Chechi.

La trasmissione torna in una versione al passo con i tempi che stiamo vivendo al ridosso del natale per approfittare dell’occasione speciale e rendere omaggio agli atleti che hanno reso grande l’Italia durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 e non solo, ascoltando non solo il racconto delle loro esperienze ma coinvolgendo anche le loro famiglie il tutto con un sano tocco di comicità ed ironia.

Il circolo degli Anelli sotto l’albero: cosa vedremo questa sera

La trasmissione che questa estate ha stregato il pubblico di amanti dello sport è pronta a tornare in un unico appuntamento speciale per omaggiare lo sport italiano che tante emozioni ci ha regalato questa estate e durante tutto il corso dell’anno.

Il 2021 è stato un anno magico per l’Italia che è stato raccontato sapientemente su Rai2 dalla giornalista e conduttrice Alessandra De Stefano in compagnia dei sorprendenti Sara Simeoni e Jury Chechi nel corso del loro approfondimento quotidiano dopo le giornate di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Quando va in onda

Va in onda oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 lo speciale intitolato Il Circolo degli Anelli sotto l’albero, che conferma il trio alla conduzione e ci aggiunge i volti degli sportivi Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca.

A loro spetterà il compito di raccontare la grande annata sportiva con la loro esperienza e simpatia in compagnia di ospiti eccezionali, ovvero gli atleti che hanno dato lustro al nostro Paese e che saranno accompagnati dalle loro famiglie per un racconto a 360 gradi delle loro imprese.

Ad impreziosire l’appuntamento anche la presenza in studio del comico ed imitatore Ubaldo Pantani che farà ridere gli ospiti in studio ed il pubblico da casa con i suoi esilaranti interventi.