Le Iene anticipazioni martedì 21 dicembre: ultima puntata del 2021, lo scherzo ad Amedeo Goria

Ultimo appuntamento dell’anno per lo show di Davide Parenti, pronto a salutare il suo affezionato pubblico in vista del ritorno nel prossimo anno. L’ultima puntata si appresta ad essere scoppiettante per via dei tanti saluti che si dovrebbero vedere, con i conduttori Nicola Savino e le irriverenti voci della Gialappa’s Band che sembrano essere arrivate al capolinea della loro avventura nel format. Al loro fianco nella puntata di martedì 21 dicembre 2021 che prende il via su Italia1 alle ore 21:20 circa ci dovrebbe essere l’ultima ragazza che rappresenta il meglio in circolazione, con il nome della conduttrice che a qualche ora dall’inizio della trasmissione rimane un mistero.

Le Iene: l’ultima puntata dell’anno

L’edizione 2021 de Le Iene volge al termine con l’ultimo appuntamento dell’anno prima che la trasmissione si prenga una lunga pausa dall’allietare la settimana di Italia1. Il pubblico del programma potrà godersi l’ultima puntata di stagione nella prima serata di oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

Sarà l’occasione per vedere per l’ultima volta la conduzione di Nicola Savino aiutato dalle voci fuoricampo della Gialappa’s Band che sembrano essere arrivati alla loro ultima partecipazione al programma. Al loro fianco ci sarà l’ultima conduttrice che rappresenta il meglio in circolazione sula quale però la stessa produzione del programma sta mantenendo un gran riserbo per stupire il pubblico con una sorpresa.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

L’appuntamento di oggi martedì 21 dicembre 2021 sarà ricco di servizi come riportato dalle anticipazioni dei canali ufficiali della trasmissione, che però non si lasciano scappare nulla sulla conduttrice di puntata.

Pertanto non ci tocca che scoprire le sole anticipazioni dei temi che saranno trattati questa sera e che vedranno grande protagonista la iena Antonino Monteleone.

L’apprezzato inviato si occuperà di due interessanti servizi, uno sulla misteriosa morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena, e l’altro che indaga sul futuro della presidenza della Repubblica insieme a tanti esponenti della nostra politica come Pierluigi Bersani, Pier Ferdinando Casini, Massimo D’Alema, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini.

Nell’ultima puntata il pubblico godrà anche dell’ultimo scherzo dell’anno fatto ad Amedeo Goria, giornalista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello. La redazione avrà sponda fertile nella fidanzata Vera Miales che, complice della trasmissione, lo metterà alla prova con 3 difficili tentazioni. Nel corso della puntata spazio anche all’ultimo capitolo de Il viaggio di Camilla: la storia di una ragazza raccontata da Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli.