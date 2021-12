Manovra, la Commissione Senato vota sugli emendamenti: cosa è stato approvato nella notte

Politica

Alle due di questa notte sono cominciate le votazioni sugli emendamenti della Manovra della commissione Bilancio del Senato. Dopo un lunghissimo stallo, alla fine nelle scorse ore si è riusciti a raggiungere un accordo in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Sarà una lunga giornata per la commissione Bilancio che sarà impegnata probabilmente fino al pomeriggio per l’esame e le votazioni degli emendamenti.

Emendamenti approvati nella notte

A riunione ancora in corso emergono le prime notizie sugli emendamenti approvati nella notte: innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, fondi per l’autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari, sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato, e 10 milioni per i proprietari di immobili che sono occupati abusivamente.

E ancora il rinvio di 2 anni dell’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il prolungamento a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022 cosa che non determinerebbe oneri per la finanza pubblica perché “a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell’anno 2022“, riporta Tgcom24.

Reddito di libertà

È stato approvato nella notte l’emendamento che incrementa di 5 milioni le risorse destinati ai diritti e le pari opportunità, il reddito di libertà, e anche 3 milioni per il fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere.

A rivelarlo su Twitter la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

Approvato emendamento che incrementa di 5 milioni le risorse per i diritti e le pari opportunità #redditodilibertà e 3 milioni per il fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere. #manovra — Caterina Bini (@caterinabini) December 21, 2021

Il nodo del Superbonus

Resta ancora in sospeso la riformulazione del Superbonus al 110%.

Uno dei nodi più difficili da affrontare, è arrivato in commissione Bilancio al Senato poco prima delle 6, ma non ci sono ancora sviluppi: il testo è stato infatti accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni. Sembra che la riformulazione del Superbonus giunta in commissione non sia in realtà quella concordata fra governo e maggioranza.

Il Senato dovrebbe provare a terminare i lavori sulla manovra entro il 23 dicembre, per poi passare alla Camera per il passaggio finale che dovrà arrivare entro Capodanno.